Gisella Gil
Gisella Gil: “La pell és una porta d’entrada al cervell i no l’aprofitem”
Afirma que la pell té una connexió directa amb el cervell i les emocions, i en els darrers 10 anys ha investigat com tenir-ne cura des d’una visió holística que va més enllà de la cosmètica tradicional. Una recerca que exposa al llibre ‘Cosmètica emocional’, que promociona aquesta setmana a Andorra.
Què hem d’entendre per cosmètica emocional?
Una nova categoria cosmètica que suposa un canvi de paradigma perquè connecta les emocions amb la cosmètica, establint una connexió entre les emocions i la pell.
Hi ha un llenguatge de la pell?
La porta més gran d’entrada al cervell és la pell i no l’estem aprofitant. Hi ha missatges d’anada i de tornada entre la pell i el cervell!
Posi-me’n un exemple.
Sense tocar-la podria dir-li una paraula que la fes ruboritzar. Aquest gest amaga un piló d’informació! Primer, que hi ha connexió directa entre el cervell i la pell. Segon, que la pell pot expressar coses tot i que vostè no vulgui. Tercer, que hi ha una relació a través del principi de ressonància.
Què vol dir?
Tot això funciona a través d’una longitud d’ona, a través de freqüències, en què baso la meva metodologia. Per això funcionen els tractaments amb indiba, o et canvia l’emoció en un concert de gongs tibetans. La pell és un òrgan viu i és el que més sent. Té més de 5.000 receptors cutanis d’informació per centímetre quadrat!
Hem de llegir les afeccions de la pell com un crit d’auxili?
Qualsevol conflicte amb la pell, una rosàcia, una psoriasi, una dermatitis, no deixa de ser un intent de comunicació, però el que hem après és a tapar-ho. La cosmètica s’ha quedat a la punta de tot un iceberg.
I l’estrès?
És determinant en l’envelliment. Incrementa el cortisol, destructor del col·lagen, i toxifica la sang.
Una emoció dolenta?
No n’hi ha d’emocions dolentes, l’important és des d’on ho vius i com ho vius. L’estrès és un mecanisme de supervivència que s’hauria d’activar puntualment, però ho portem de manera sostinguda i, a més, no el metabolitzem. Patim estrès davant l’ordinador, per exemple!
Què en pensa de tots els ‘anti’ de la cosmètica tradicional?
És una manera poc orgànica de cuidar-se. Antiulleres, antiarrugues, sembla que et diguin que ets lletja i que has de lluitar contra això quan es tracta d’escoltar la pell i treballar dels hàbits d’alimentació a l’estil de vida, o la coherència interna.
Com aprèn tot això?
Després de ser tècnica de laboratori vaig obrir consulta com a naturòpata. Tractàvem les emocions amb flors de Bach i vam veure que també hi havia millores en el rostre. Llavors vaig començar a formular cremes amb flors de Bach, tot iniciant una recerca de 10 anys!