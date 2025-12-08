Frank Morais, Discjòquei
Frank Morais: “Un DJ no pot anar amb la idea de punxar el mateix a tot arreu”
Amb una àmplia trajectòria, és un dels principals exponents de la música electrònica al Principat. Avui ofereix dues sessions al Neret del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella (13.30 i 19 h), un escenari que li permet explorar registres diferents dels habituals.
Avui té doble actuació: una al migdia i una altra a última hora de la tarda. Com prepara cada franja?
La primera sessió serà de tipus chill-out, amb una selecció de temes suaus i fàcils d’escoltar. La de la tarda tindrà un caràcter més house, amb una mica més de ritme.
Canvia molt la manera de treballar segons el lloc i l’horari?
Totalment, perquè la música de nit no té res a veure amb la de dia. I, el més important, un DJ no pot anar amb la idea de punxar el mateix a tot arreu. Has de tenir molt clar on vas i amb quin ambient et trobaràs.
I com es tradueix això en una sessió de migdia?
Busques coses relaxades i càlides. El soul, per exemple, és una molt bona opció. I a mesura que passen les hores vas apujant una mica el ritme. Haig de dir que les sessions, en el meu cas, van sempre de menys a més.
En tot cas, el Poblet de Nadal no és una discoteca.
Exacte, no estem parlant d’un club o d’un local de música techno. És un mercat a l’aire lliure que se celebra en ple hivern. I això marca molt: fa fred, i la gent no sempre està predisposada a quedar-se gaire estona o a ballar. A més, el públic acostuma a ser més gran, de manera que la música també s’ha d’adaptar a qui tens al davant.
Com avalua la reacció del públic si no balla?
Encara que la gent no s’aixequi, notes coses: mires els peus, si marquen el ritme, si el públic s’hi troba a gust, si es queda o marxa de seguida... Jo vaig provant: trio tres o quatre temes dins d’un mateix estil, i analitzo la resposta.
En un mercat de Nadal, la gent està pendent de la música o és només un acompanyament?
Sempre és molt positiu tenir música, perquè és un pol d’atracció. La gent s’atura, s’asseu, es pren una cervesa, una xocolata o un vi calent. Si no hi ha actuacions, es limita a fer un tomb i marxa.
Vostè ha actuat altres vegades en aquest esdeveniment. Això li dona avantatge a l’hora de treballar-hi?
Sí, clar. Any rere any vas agafant el to i vas coneixent el perfil del públic i els seus gustos musicals. Per exemple, en aquest context sé que agraden molt els clàssics dels anys 80 i 90. És una aposta segura.
Com valora la programació musical del Neret?
És molt bona, perquè hi ha una gran varietat d’estils i de formats. I això, per als programadors, no sempre és fàcil, ja que no és el mateix treballar amb cantants, amb instrumentistes o amb DJ. Són mons diferents que has de saber fer encaixar. Però el resultat és molt enriquidor.