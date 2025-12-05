'FURGAS' ISMAEL I SANTIAGO GONZÁLEZ, MÚSICS
'Furgas' Ismael i Santiago González: “Expliquem històries del carrer que tothom pot haver viscut”
Encampadans de 37 anys, els dos bessons estan en plena promoció del seu primer EP, ‘Corazón’, que compta amb la producció de Carlos Lozano i es mou entre el rock i el pop.
Qui hi ha darrere de Furgas?
Santiago: El meu germà i jo amb la producció de Carlos Lozano. Hem escollit Furgas perquè era el sobrenom que feien servir el nostre avi i besavi, una part de la nostra identitat que hem volgut recuperar.
Ismael: El primer grup que vam crear es deia Cuajada. Teníem 17 anys i era un estil més punk. Recordo tocar a la festa dels 40 principals a Sant Julià, d’això ja fa més de 20 anys!
Una complicitat que ve de lluny!
S: Pensi que de petits ja compartíem joguines!
I: Ens complementem! De vegades jo faig la lletra i ell comença a tocar la guitarra i tot surt de cop. És una composició mixta. No ho podem explicar. Molts cops comencem a parlar i diem les mateixes paraules!
I ara ja teniu el primer EP!
I: Són quatre cançons que toquen el cor, per exemple, Pozo parla de com després d’una depressió t’adones que potser no ets el primer, però continues sent bo, i Aurora ens explica una ruptura. Són temes durs, però els tractem des d’un vessant positiu.
S: Som gent de poble i el que expliquem són històries del carrer que tothom ha pogut viure en algun moment de la vida.
‘Vicios’ acaba de sortir. De què ens parla?
I: És una reflexió sobre la línia que separa un vici d’una addicció. Un vici no té per què ser dolent, fins i tot et pot treure de la foscor. Per exemple, a mi m’agrada tocar la guitarra. Però si sobrepasses la línia pot convertir-se en tot el contrari.
Us heu trobat en moments de foscor com els de les cançons?
S: I tant!
I: Tothom ha tingut moments negatius. Però tot se supera. El temps ho cura tot.
L’EP té col·laboracions destacades com la del Toni Mateo.
S: És un dels grans a la bateria, ha treballat amb John Legend, Joaquín Sabina... també comptem amb Pere Revert, un crac en la masterització, i el Miguel Espinosa als teclats i corus.
I: Volíem un projecte de primera i això passa per rodejar-te de bons professionals.
La majoria d’escoltes venen de Mèxic i Argentina. Curiós?
S: No ho esperàvem! D’un poble tan petit arribar a més de 15.000 km! Estem encantats.
Us plantegeu un concert allà?
I: Primer volem presentar un segon EP, que sortirà l’any vinent i on avancem que hi haurà alguna cançó en català.
El moment més dolç?
I: La complicitat amb el públic.
S: Sentir com la gent s’uneix a nosaltres durant el concert, cantant la tornada.