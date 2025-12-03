Biel Cuen, nedador de la FAN
Biel Cuen: “Vull agafar experiència i poder rebaixar alguna marca”
Amb 18 anys afronta a Lublin el seu primer Campionat d’Europa absolut de piscina curta. Arriba com a vigent recordman d’Andorra dels 200 i 400 metres lliures, en un debut que simbolitza, juntament amb Kevin Teixeira, un relleu generacional.
És el teu primer Campionat d’Europa absolut. Com l’afrontes?
Amb molta il·lusió. Per a mi és el primer cop que competeixo en categoria absoluta i hi arribo molt motivat. Ara bé, el més important serà agafar experiència internacional per al futur.
Formes part del relleu generacional de la natació andorrana. Et genera més responsabilitat o motivació?
A mi, personalment, em genera sobretot motivació i molta seguretat pel fet de ser molt jove i tenir oportunitats com aquesta de Lublin. Tot plegat t’aporta un plus de ganes i energia per ser més fort.
Vas fer ahir els 400, avui els 200 i faràs també els 800 metres. Amb quina et sents més identificat?
El 400 i els 800, potser, és on puc nedar més segur i més confiat, tot i que ahir no vaig poder rebaixar marca als 400 i vaig fer 3’52”58.
Quin ha de ser el gran objectiu a Lublin?
M’agradaria molt poder rebaixar alguna marca, evidentment. Poder-ho aconseguir seria la millor mostra que tot el treball s’està fent bé i que es treu benefici de tot l’esforç. He estat entrenant molt bé i em veig capaç de poder-ho fer.
El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, va apuntar que arribaves en bona forma a l’Europeu.
Fa poc vaig tenir el campionat d’Espanya de piscina curta i vam aconseguir bons resultats [a Barcelona, Cuen va fixar els dos actuals rècords d’Andorra de 200 i 400]. Ara aquestes darreres setmanes hem seguit treballant amb il·lusió per afrontar l’Europeu de la millor manera.
I si cau algun rècord d’Andorra?
Seria fantàstic, la veritat, tot i que no hi penso gaire. Com li comentava, la prioritat hauria de ser agafar experiència i rebaixar alguna marca, però si puc sortir amb un nou rècord nacional, molt millor.
Comparteixes proves amb Kevin Teixeira. Com és la vostra relació?
Molt bona. Els dos portem temps junts i, tot i que acostumem a entrenar a llocs diferents i no coincidim molt, nadem pel mateix país i els dos ho intentem fer el millor possible. Hi ha competència a nivell indiviual, clar, perquè tots volem fer actuacions fantàstiques, però la competitivitat és sempre molt sana.
Estàs tenint un any amb molt bona progressió.
I és un dels aspectes dels quals estic més orgullós, perquè cada cop em sento millor i noto que progresso també en distàncies més llargues.