Joël Maitia, director d'enginyeria de projectes de l'Agència dels Pirineus
Joël Maitia: “No hi ha solucions simples per adaptar-se al canvi climàtic”
Té 51 anys i, entre d’altres, coordina el projecte Piton per a la transició de les estacions de muntanya al canvi climàtic de la zona pirinenca i avui inicia un seminari que serà una posada en comú de la metodologia i el treball fet.
Hem d’adaptar-nos al canvi climàtic?
Els extrems meteorològics tenen un impacte en gairebé totes les activitats econòmiques de muntanya, des del turisme, en especial les estacions d’esquí, fins al pastoralisme. Per això des de la Comunitat de Treball dels Pirineus s’han engegat iniciatives com el projecte Piton.
En què consisteix?
Va començar el 2024 i finalitza al 2026. Som 10 socis, l’Agència dels Pirineus n’és un, però també hi col·laboren entitats com l’Institut d’Hoteleria de Tolouse o els Ferrocarrils de la Generalitat. L’objectiu és treballar en models de transició en els territoris que integren les estacions de muntanya pirinenques.
Com?
Ens basem en diferents enfocaments socials i tecnològics per movilitzar tots els actors del territori. Si volem canviar de model, hem d’entendre que no és només responsabilitat dels gestors de les estacions, sinó de tots els actors del territori connectats a aquesta estació.
En quina fase es troba?
Estem construint les metodologies de mobilització d’acord amb tres principis: la projecció espacial, la temporal, i una visió global, sistèmica. A partir d’aquí tenim 4 territoris pilots.
Canillo n’és un.
Treballem en coordinació amb l’AR+I, i el que fem és establir diferents grups de treball en què participen de responsables polítics a diferents professionals, fent una reflexió progressiva sobre el futur desitjat.
Què vol dir?
No es poden definir accions d’adaptació sense treballar una col·laboració entre polítics, professionals i habitants. No es poden donar solucions des de fora, cal treballar des del territori. Un cop establerta la col·laboració podrem anar al vessant pràctic.
Afirma que impliquen tots els sectors econòmics.
El fet de tenir menys neu porta a una fragilitat econòmica no només a les estacions de muntanya, sinó a sectors com l’hoteleria o la restauració. És indispensable crear una intel·ligència col·lectiva que afronti la qüestió. Si és només l’estació qui busca solucions econòmiques no ho aconseguirà. No hi ha solucions simples per adaptar-se al canvi climàtic.
Quin paper hi té el seminari d’aquesta setmana?
Posar en comú els resultats del treball que fem als diferents territoris pilots per construir una metodologia transversal.
Creu realment que podrem frenar el canvi climàtic.
És l’objectiu. No podem continuar com fins ara.