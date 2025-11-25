Marc Colomines, creador audiovisual
Marc Colomines: “Després de l’experiència virtual gairebé has oblidat on estaves”
Fa 10 anys va crear Blit Studio, on dissenya projectes de realitat virtual. Ara ens porta ‘Fairy Tales. La ciutat dels contes’, una experiència immersiva que podrem gaudir del 28 de novembre al 5 de gener al Centre de Congressos.
Contes i realitat virtual per a aquest Nadal?
És una experiència de realitat virtual interactiva. No és per seure i observar, sinó que et passeges per l’espai, amb la peculiaritat que ho fas amb altres persones. Hi pot haver un total de 45 persones simultàniament que apareixen com a avatars dins el món digital. Així no xoques amb cap!
És totalment immersiva!
Exacte. Té una duració d’uns 25 minuts. Després de l’experiència, gairebé has oblidat on estaves!
Com funciona?
En començar expliquem les normes bàsiques com, per exemple, que tot i estar un món virtual, si hi ha una paret, potser a la vida real també, no s’ha d’intentar travessar les parets! Després et col·loques les ulleres, que són molt lleugeres, i ja pots entrar. Tothom a partir dels sis anys pot gaudir de l’experiència.
Quin és el fil conductor?
Representa que som a la casa de l’àvia Valentina i ella és qui comença la història i fa que l’acompanyis a través d’una ciutat de fantasia, on els contes tradicionals com el de Pinotxo o Hansel i Gretel prenen vida.
Una barreja de pel·lícules d’animació i de videojocs?
Tot passa en temps real, com als videojocs, però li hem donat una volta utilitzant les eines per crear una narrativa. Després hem transformat la sala Concòrdia afegint vinils que donen textures perquè les ulleres sàpiguen ubicar-se. Els únics elements que veiem són les mans traquejades, que es poden utilitzar dins el món virtual. Per exemple, fent una mica d’espòiler, apareix un drac al qual li pots llançar boles d’energia.
Si algú ens veu des de fora, al·lucina.
El més graciós és veure la gent fent l’experiència! Abans de començar ja avisem que tu ets al món virtual, però des de fora et veuen!
Aquesta experiència ja ha recorregut món.
Vam començar a la Xina i a Bèlgica, i simultàniament a Andorra estarà a Anglaterra i a Alemanya. Cal dir que al país és el primer cop que es fa una experiència amb tecnologia LBVR, Location Based Virtual Reality. Treballem amb Xroam i tenim la sort de ser un dels estudis beta testers d’aquesta tecnologia.
Una tecnologia que cada cop arriba a més àmbits.
Enguany ens han guardonat amb l’Actinn Awards pel projecte Realitat virtual per al benestar, destinat a la gent gran que passa moltes hores a la residència. La realitat virtual els dona l’opció d’accedir a altres mons i connectar amb emocions positives.