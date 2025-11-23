RAFA CONTRERAS, ARTISTA
Rafa Contreras: “Si no tinguéssim el romànic, què ens identificaria?”
Pintor i escultor format en l’escola de Sergi Mas i Alfons Valdés, va descobrir fa poc la Polaroid i se n’ha enamorat. L’exposició Andorra romànica en 40 mirades és el seu homenatge fotogràfic al patrimoni arquitectònic i cultural més singular del Principat.
Com va néixer el projecte?
Vaig participar en un taller de fotografia amb Polaroid impartit per la Naiara Escabias a l’Institucional, l’espai de la Xarranca al Parc Central. Tot i que la Polaroid és molt limitada des del punt de vista tècnic, va fascinar-me des del primer moment i no vaig dubtar a comprar-me’n una i començar a fer provatures.
Per què?
Les fotografies en blanc i negre que poden fer-se amb una Polaroid és com si fossin d’una altra època. Sembla que s’hagin fet a mitjan segle XX. Fins i tot poden recordar un dibuix.
Els qui visitin aquests dies la seva exposició a l’Espai Columba, què s’hi trobaran?
La mostra és, en resum, un recull de 40 fotografies en blanc i negre i color sèpia fetes amb Polaroid de deu esglésies romàniques del país. Són quatre fotografies per església preses entre la primavera i l’estiu d’aquest any des de perspectives diferents.
L’exposició va inaugurar-se dijous. Quines han estat les primeres impressions del públic?
La majoria anaven en la línia del que deia abans. Estaven sorpresos que realment hagin estat fetes aquest any perquè semblen fotografies antigues.
Com és que va triar el romànic com a tema de l’exposició?
Les esglésies romàniques són el patrimoni cultural més important d’Andorra. I és un patrimoni que està més viu que mai. Si no tinguéssim el romànic, què ens identificaria? Les torres del Clot d’Emprivat? Tot el totxo construït arreu d’Andorra en els últims anys? El patrimoni romànic l’hem de cuidar i mimar perquè és aquí des de fa cinc, sis, set segles, i això no ho poden dir tots els països del món. I no cal ser catòlic ni religiós per defensar això.
Ha pensat a combinar la fotografia amb Polaroid i altres llenguatges artístics?
Fa un temps que he aparcat l’escultura. Tampoc penso que la fotografia pugui lligar bé amb el meu estil pictòric, marcadament abstracte. Per a mi, és un mitjà d’expressió a part de la pintura i l’escultura. També he descartat treballar amb altres tècniques fotogràfiques com la digital, i encara menys recórrer al Photoshop. Tot aquest món de la fotografia digital no m’agrada. Trobo que el resultat és massa perfecte, excessivament artificial.
L’exposició es podrà visitar fins al pròxim dia 17 de gener del 2026.
Espero que tothom pugui venir a redescobrir-hi el romànic andorrà des d’un altre punt de vista. Si es posen en contacte amb mi, estaré encantat de rebre’ls i fer-los una visita guiada.