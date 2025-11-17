Cami Álvarez, DJ
Cami Álvarez: “La professió de DJ no està gaire ben valorada”
Amb cinc anys de trajectòria punxant música, Cami Álvarez tocarà al Poblet de Nadal els dies 9 i 27 de desembre a les 19 h, mentre continua treballant en la producció dels seus propis temes i ampliant el seu repertori.
Com vas començar a ser DJ?
Sempre he estat molt lligada a la música des de petita, pels meus pares i germans. Més endavant em va començar a cridar l’atenció el món dels DJ i actualment també estic fent un curs de producció.
Hi va haver algun moment concret?
A l’Argentina escoltem molt el gènere progressive, i aquí abans no n’hi havia gaire. Nosaltres volíem escoltar i sortir a festes d’aquest estil, i vaig pensar que tocaria jo la música que ens agrada.
Quins estils t’agrada punxar?
Vaig començar fent sobretot progressive. Avui en dia he crescut molt professionalment i m’he hagut d’adaptar bastant i m’adapto a l’ambient que hi hagi a cada actuació.
Com canvia segons el context?
Depèn molt de l’esdeveniment. No és la mateixa música per a una discoteca que per a un esdeveniment familiar. Per exemple, ara tocaré al Poblet de Nadal, i allà triaré música més tranquil·la. En una festa de joves, en canvi, busco música amb més energia.
Estàs fent un curs de producció. És cap aquí cap on vols avançar?
Sí. Crec que és el pas següent. Avui dia hi ha molts DJ, i una manera de destacar és generant una identitat musical pròpia. I això ho aconsegueixes produint la teva pròpia música.
Què separa un bon DJ d’un amateur?
Estudiar és important. Cal escoltar, sentir el que fas, i prendre-ho seriosament: no és anar a una festa perquè hi van els teus amics, és una feina. Un bon DJ està pendent de tots els detalls i sempre vol donar el millor.
Quin ha estat el teu bolo més especial?
He tingut la sort de poder tocar a l’Elrow, a Hivernation, i aquest estiu vaig estar al festival BRICS a França. Aquests són els tres que més m’han marcat.
Com veus l’escena d’Andorra?
Vaig arribar el 2018 i crec que hi ha bastanta més activitat, sobretot a l’hivern. A l’estiu és tot més tranquil. La música electrònica ha crescut, però la professió de DJ no està gaire ben valorada. Hi ha molta gent que toca i, si no ho fa un, ho fa un altre.
Quin és el teu somni com a DJ?
El meu somni és poder viatjar pel món amb la meva música. Tenir dates en diferents països i moure’m. D’alguna manera ja ho estic fent, però m’agradaria fer-ho cada vegada més. M’agradaria tocar a l’Abarset, ja que és l’únic lloc d’Andorra on no he tingut mai cap bolo.