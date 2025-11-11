Mateo Valero, Director del Barcelona Supercomputer Center (BSC-CNS)
Mateo Valero: “Les aplicacions dels bessons digitals són il·limitades”
Té 73 anys, és doctor enginyer en Telecomunicacions i creador del BSC-CNS. El seu equip aplega 1.400 persones, amb 1.200 investigadors. Ara, signa un acord amb AR+I que impulsarà el país en l’àmbit de la recerca i la innovació.
Molts desconeixem què és exactament el BSC-CNS.
És un centre d’investigació que utilitza supercomputadors. I què és un supercomputador? Un computador molt ràpid. Perquè se’n faci una idea, pot processar fins a 300.000 bilions de càlculs per segon, fet que permet fer el que anomenem bessons digitals de la Terra, representacions virtuals de la realitat que volem estudiar. Som 1.400 persones, de les quals 1.200 són investigadors.
I ara signa un protocol d’actuació amb AR+I.
Una col·laboració per treballar el canvi climàtic, les catàstrofes i el llenguatge natural a ChatGPT, aquí utilitzarem la potència de càlcul del Marenostrum (el supercomputador del BSC) per preservar l’idioma andorrà i evitar que es perdi.
Què vol dir?
Els americans estructuren les frases de forma diferent i generarien un aprenentatge erroni en els nens, per exemple.
Es tracta de la primera col·laboració amb Andorra.
L’anterior rector, en Miquel Nicolau, era alumne meu i el vaig contractar. De mica en mica s’ha produït un apropament fins a arribar aquí i més endavant és possible que també cooperem en medicina. Un cop comences a col·laborar, depenent de les persones amb qui col·laboris, no hi ha límits.
Així va néixer el BSC-CNS.
Vaig crear el primer centre de computadors el 1985 i el bo és que vaig convèncer el govern d’Espanya, el de Catalunya i la Politècnica que hi col·laboressin, i ja porten 40 anys fent-ho. És molt bonic i d’aquí han nascut un munt de projectes. Un dels primers va ser crear un software per dir-li a Repsol on punxar per trobar petroli. I ara a tot això s’uneix la IA!
Què implica?
No tan sols hi ha un hardware, sinó un software que ens ajuda a millorar les investigacions. Per exemple, en el canvi climàtic, s’aplica la IA a les gràfiques i et permet anar més de pressa, amb resultats més propers a la realitat, o en enginyeria, permet fer la simulació d’un avió.
Quines són les principals línies d’investigació?
Hi ha quatre departaments: el de computació, informàtica, hardware, software, IA... i després tres d’aplicacions. Un d’enginyeria, un de ciències de la vida i un altre de ciències de la terra. Fan bessons digitals, i aquí entren l’anticipació al canvi climàtic, la medicina personalitzada i l’enginyeria. Les aplicacions són il·limitades.
I s’ha situat entre els millors.
En l’àmbit europeu som els millors i estem braç a braç amb l’Argonne dels Estats Units o el Riken del Japó.