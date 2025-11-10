Julio Pintado, Promotor de 'Joguines per quilòmetres'
Julio Pintado: “La sortida és l’excusa per fer somriure els nens i nenes”
És el cap visible de la sortida cicloturista solidària, Joguines per quilòmetres, que farà la segona edició i que organitza l’Agrupació Ciclista a benefici de Càritas. La iniciativa tindrà lloc el 29 de novembre i permetrà que cap nen es quedi sense joguina per Nadal.
Després de l’èxit de l’any passat, què us ha animat a repetir?
La resposta que vam tenir va ser increïble. Ens va sorprendre la quantitat de joguines recollides i les més de quaranta persones que vam pedalar per un Nadal solidari. Ens va emocionar veure tanta gent implicada i sabíem que no podia quedar en una sola edició.
Hi haurà canvis o novetats?
Hem avançat la data per intentar trobar millor temps i evitar coincidir amb l’obertura de pistes. També hem fet el recorregut llarg més assequible: 115 quilòmetres amb més desnivell, però es gaudeix més. A més esperem comptar amb algun ciclista professional, si les seves pretemporades ho permeten.
Quan i com es pot participar?
Les inscripcions s’obriran dimecres a bikeaca.com. No costa res, només cal portar una joguina nova i sense embolicar. Serveix perquè puguem organitzar la logística i assegurar que tot funcioni amb normalitat.
Com es gestiona la recollida i el repartiment de les joguines?
Ho fem conjuntament amb Càritas, igual que l’any passat. Del 24 de novembre al 19 de desembre hi haurà punts de recollida al Bici Lab, a la Federació de Ciclisme i a Ordino. Després nosaltres portem les joguines a Càritas, que s’encarrega de distribuir-les. L’objectiu és que cap infant es quedi sense regal.
A nivell personal, què li aporta veure-ho consolidat?
És molt gratificant. Aquesta idea va néixer d’una conversa entre amics i veure com s’ha convertit en una acció real que ajuda gent és emocionant. El millor és veure famílies senceres participant-hi, nens que porten les seves joguines, i saber que estàs aportant una petita alegria a algú que la necessita.
Quin missatge enviaries a qui encara dubta a venir?
Que no cal ser un gran ciclista. Hi ha furgonetes de suport i cadascú pot fer el tram que vulgui. No és una cursa, és una experiència compartida. Només cal voler sumar. L’any passat ja vam veure gent que va fer uns quilòmetres i prou, i va ser igual de valuosa.
I si fa mal temps?
Ja tenim prevista una data alternativa, el 13 de desembre. Però el temps no frenarà les ganes d’ajudar perquè, en el fons, la sortida és l’excusa per aconseguir fer somriure els nens. Si cal, retallarem recorreguts, però la sortida es farà.
Què li agradaria que la gent recordés d’aquesta jornada?
Que darrere de cada quilòmetre hi ha un somriure i que una simple joguina pot canviar el Nadal d’un infant.