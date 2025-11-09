Marta Fonolleda, Membre de la Societat Andorrana de les Ciències
Marta Fonolleda: “La ciència sempre ha d’anar lligada al bé comú”
Secretaria General de la Junta Directiva de la Societat Andorrana de les Ciències, una associació cultural orientada a promoure l’àrea científica de la vida cultural i fer activitats de divulgació i recerca
Quin és el paper de la ciència en el desenvolupament d’un futur sostenible?
Ara mateix la ciència és clau per adaptar-nos al canvi climàtic i per mitigar-la. Però també hem de ser conscients que la ciència juntament amb la tecnologia ens ha portat fins aquí. Ens ha permès superar uns límits que fins ara no hi eren i això porta al desequilibri.
Què diria que és un obstacle per a la ciència?
L’economia. La ciència no sempre és rendible per ella mateixa i necessita diners. Com els diners són el motor de tot i a vegades l’aplicació de certes coses que podrien millorar a la sostenibilitat simplement són molt cares o no sostenible en l’àmbit econòmic.
Vaig llegir que per exemple les dessalinitzadores consumeixen molts diners i energia.
Dessalinitzar, tot i que es pot fer, no és sostenible. No és una bona solució ni en l’àmbit econòmic ni en l’àmbit energètic. Per tant, en casos com aquest el que s’ha de fer des de la ciència és qüestionar el model que fa que hi hagi problemes d’abastiment d’aigua. Sempre ens hem de preguntar si podem canviar alguna cosa del model de vida.
És important fer arribar la ciència a la població?
Sí. Hem de fomentar espais de discussió i recerca. La ciència s’aplica a tots els aspectes de la societat i si apropem els coneixements ens ajudarà a prendre decisions, a orientar-nos i a desenvolupar un esperit crític.
Com la ciència s’aplica a tots els aspectes socials?
Hi ha ciències de molts àmbits, política, història, tecnologia entre d’altres. I el que hem de fer són les preguntes correctes a cada àmbit per entendre com s’han fet les coses i com les podem fer d’una altra manera.
Com contribueix la ciència a la pau?
Crec que sostenibilitat i pau van junts, no pots tenir l’una sense l’altra. Però afegiria que pel que fa a la pau l’activitat científica ha de ser un àmbit on el consens i cooperació siguin vitals.
Com podem ajudar a difondre el valor de la ciència en el desenvolupament i la pau?
Escoltant la comunitat científica, quines preguntes fan i quina resposta donen. També cal posar el focus que té la ciència per si mateixa. La ciència sempre ha d’anar lligada al bé comú, quan no és així, va lligada a interessos particulars i deixa de ser ben bé ciència.
És la ciència la resposta als problemes de sostenibilitat?
Crec que la ciència no és la solució per a la sostenibilitat. Penso que és el canvi en el model de vida acompanyat dels avenços científics.