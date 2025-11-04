Camille Timmerman, actriu
Camille Timmerman: “El punk ens ha deixat la llibertat de crear sense permís”
Té 28 anys i és francesa. Combina el teatre amb el doblatge i ha interpretat personatges tan coneguts com Mirabel, d’‘Encanto’. Dijous al teatre Comunal de la capital interpretarà Viv Albertine a l’espectacle musical ‘PUNK.E.S’.
Tots tenim un punk a dins?
Potser no tothom, però avui dia tots tenim una referència del que va significar el moviment.
I per a vostè què va significar?
Un gran alliberament. Un desig de rebel·lar-me contra la societat, de no intentar complaure i crear sense esperar aprovació.
Parli’m de ‘PUNK.E.S’.
Explica la història del primer grup punk femení a Londres, als anys 70: The Slits. Elles van decidir muntar aquest grup precisament perquè el moviment punk permetia a persones sense cap experiència musical llançar-se a la música. Fins i tot van aconseguir el control artístic total de la seva imatge, cosa poc habitual en aquella època, sobretot per a les dones.
Hauríem d’anar a veure-la?
Tindreu l’oportunitat de gaudir d’una autèntica formació musical en directe amb baix, bateria, teclat, guitarra, veu; i escoltar versions musicals de clàssics del rock i del punk, com The Clash, The Sex Pistols, The Ramones i, evidentment, The Slits.
Això és el que la va atreure?
Interpreto Viv Albertine, guitarrista del grup i autora del llibre De fringues, de musique et de mecs. Va ser un repte perquè vaig haver d’aprendre guitarra durant un any. Una fita que ella també va haver de superar perquè mai havia tocat la guitarra abans de crear el grup.
Passar de la Mirabel, d’‘Encanto’, al punk sona a repte!
És la bellesa d’aquest ofici, pots fer de tot i de tots! Són dos personatges totalment diferents i, no obstant això, tinc la sort de poder donar-los vida amb la veu o el cos.
Sempre ha estimat el teatre?
Vaig començar ben aviat, primer perquè els pares també estan dins la professió. Vaig tenir la sort de trepitjar les taules de molt jove, acompanyant-los al Festival d’Avinyó, per exemple. Després vaig continuar, sobretot perquè m’agrada que m’expliquin històries i m’agrada contar-les a canvi.
En qui s’emmiralla?
Soc fan de la comèdia musical. Admiro Lin-Manuel Miranda, compositor de Hamilton, In the Heights o Encanto. M’agrada com trenca els codis de la disciplina.
Una mania abans d’actuar.
Amb l’equip de PUNK.E.S, just abans de començar, ens fem uns dits d’honor per desitjar-nos bona sort. Una mica vulgar, però molt punk!
És necessari el punk?
Com tots els moviments artístics. Avui no tenim el mateix context, però l’energia de ruptura sempre és útil. L’herència del punk és sobretot actitud: el gust per la veritat, la imperfecció i la llibertat de crear sense demanar permís.