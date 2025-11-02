Bruno Ciroussel, President Aitek Event
Bruno Ciroussel: “Una nova economia basada en la IA és possible a Andorra”
Matemàtic especialitzat en física quàntica, va crear un primer programa d’IA als 90 i és autor de Manifeste d’une société juste grâce à l’IA. Assegura que l’economia andorrana es pot diversificar basant-se en la IA i que ara és el moment de fer-ho.
Assegura que una nova economia és possible a Andorra.
Una nova economia basada en la intel·ligència artificial.
És el projecte que persegueix Aitek Event?
És una plataforma que posem al servei del país amb la idea d’aportar valor afegit impulsant la creació de starts-ups en matèria d’IA. Destaca el fet que és zero codi agèntica, és a dir, qualsevol persona que vulgui desenvolupar una idea a través d’una aplicació ho podrà fer de forma senzilla.
Com neix el projecte?
Aitek té 17 anys de trajectòria a Suïssa i els Estats Units. Ara ho presentem aquí associats a la gestoria La Peguera. D’aquesta manera, encabirem qualsevol producte de les noves start-ups en el marc jurídic i legal d’Andorra, tant en l’àmbit de protecció de dades com en el de marques i patents.
Necessitarà el suport de les grans tecnològiques.
Hem celebrat un primer esdeveniment amb agents tecnològics cabdals com Oracle, Atos i Octopian, de qui tenim un compromís ferm de suport.
Quin seria el primer pas?
Hem picat a les portes de Govern i de les institucions, i ara hem de treballar en dues direccions. D’una banda, crear formacions en matèria d’IA, primer de curtes avalades pel Govern, i seguidament, formacions universitàries, tant públiques com privades. Volem que els joves puguin crear empreses aquí i ja estem en converses amb Educació.
I l’altra direcció?
Proposar solucions que ja s’estan aplicant en altres països i que serien de gran utilitat per al Govern d’Andorra.
Per exemple?
L’aplicació de la IA al control de les fronteres o, en l’àmbit de la lluita contra els incendis, la utilització de drons per arribar a zones inaccessibles. Finalment, també proposaríem una taxa del 2,5 al 10% per a l’ús d’aquesta tecnologia. No repercutiria en la gent del país sinó que s’aplicaria a l’usuari final i suposaria uns ingressos importants per a l’estat.
Quin és l’avantatge principal de la vostra plataforma?
La sobirania. Totes les dades que tractem amb la IA es quedarien a Andorra. No hi ha backdoors, ni cap exigència contractual perquè les dades surtin a l’estranger. Tot seria propietat d’Andorra.
I els obstacles?
El temps. Hi ha un tren que passa ara per Andorra. Cal formació i col·laboració publicoprivada per fer-ho bé. Si no actuem ràpid, ho perdrem i un altre país passarà al davant.