Òscar Fernández, artista
Òscar Fernández: “Fem art a mida. Creem obres per a un lloc específic”
És de Barcelona, té 48 anys i en fa més de 30 que viu al país. Creatiu i dissenyador d’elements d’attrezzo, el 2023 funda StudiMural amb David Segura. Ara l’equip participa en L’Andart amb ‘Trànsit’, un mural que es pot veure a l’hotel Pol.
Què està passant a l’escala de l’hotel Pol?
Som especialistes en el site especific art, fem obres a mida, creades exclusivament per a un lloc i així és la nostra participació en L’Andart 25.
Els van ensenyar l’espai i van crear el mural.
Ens vam inspirar en el lema de L’Andart: Pausa per continuar, i en la mateixa història de l’hotel, que va estar molts anys tancat detingut en el temps i que en el futur esdevindrà una residència per a estudiants. Hi ha un ull que està observant el retrat d’Einstein, com mirant cap al futur que entrarà per l’escala.
Per què Einstein?
Una de les seves teories ens diu que el temps és relatiu.
L’escala és un bon lloc per fer una pausa?
És un lloc de pas, per això l’obra l’hem anomenat Trànsit, però té diversos replans on pots parar i observar. Hem pintat a terra el símbol de pausa i el de play perquè continuïs. L’observes a mig camí i continues.
Juguen amb l’espectador?
És una explosió de colors que proposa una immersió, si es fixa al sostre està reflectit tot el cosmos, creant aquesta sensació de profunditat i d’infinit.
Em comentava que és una obra col·lectiva.
L’hem fet en David Segura i jo. Col·laborem des del 2021. Vam veure que tots dos ens potenciàvem. Jo li donava volum al seu dibuix i ell el realisme que potser a mi em falta.
L’art no és individualista?
Ens sabem escoltar i en paral·lel tenim la nostra obra personal. Ell té els seus murals i jo, com a Oscar White, les escultures dels caps.
Que també figuren a L’Andart.
Són 10 escultures de caps temàtics inspirats en les obsessions i necessitats que ens imposa la societat. Peces agafades d’amics i creades exclusivament per a aquests caps, que giren contínuament perquè quan se’ns posa una cosa al cap no parem de fer-li voltes.
Obsessions com...
Tenim Miss Like a Virgin. Les influencers s’han convertit en una nova versió de verges adorades. Els fem cas en tot el que diuen, des d’on anar a menjar fins a quina crema posar-nos, estem pendents del seu estat d’ànim...
També hi ha un cap que sembla un vampir.
Mr. Banks, l’obsessió pels diners, i una crítica al món bancari que s’ha convertit en un vampir que ens xucla la sang.
Una col·lecció àcida?
Una crítica a la societat actual perquè reflexionem i prenem consciència.