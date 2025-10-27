Èric Rossell: “Tenim el deure de preservar la bellesa natural del país”

Èric Rossell, productor audiovisual
Membre de la productora andorrana Citric, en els últims dos anys ha participat en el rodatge d’un documental sobre la neu encarregat per Grandvalira. Es podrà veure del 5 al 7 de novembre a l’Illa Carlemany en sessions gratuïtes.
Com va sorgir la idea del documental?
Nosaltres ja tenim una relació professional amb Grandvalira de fa temps. La idea que se’ns va plantejar és molt oberta. Es tractava de fer un homenatge als qui estimen la muntanya i de retratar l’essència més pura dels paisatges andorrans, però a partir d’aquí teníem via lliure.
Heu dividit el treball en sis parts.
La inspiració són les sis branques d’un cristall de gel. Cada part té un nom en llatí en coherència amb el títol del documental, Nix, amb què es designa la neu.
Què les diferencia, aquestes parts?
Són maneres diferents de relacionar-se amb la neu. En la primera, Nasci, l’Àlex i l’Andreu Gaspà, pare i fill de casa Saboyano d’Ordino, baixen les seves vaques de Segudet al poble en un dia de neu. En la segona, Vincere, l’exrider del Freeride World Tour (FWT) Dani Fornell i el guia de muntanya Sergi Flamand coronen el Comapedrosa a trenc d’alba. En la tercera, In extremis, el guia José Quiroga completa una escalada en gel a la Coma del Forat amb Àlex Blasco.
També hi apareix la pionera del vuitmilisme andorrà, Nani Duró.
Sí, en la quarta part, Libertas, comparteix una sortida amb esquís de muntanya al pic de Pessons amb Montserrat Arderiu.
Pel poc que n’he pogut veure, la cinquena part és una de les més espectaculars.
Sí. A Pax, Moisés Castro travessa sobre una corda de highline els 120 metres que separen el pic d’Envalira i el pic Negre d’Envalira en un dia de lluna plena. És un dels moments més emocionants del documental perquè és un repte en què el Moisés es posa al límit. L’última part, Legatum, és un capítol de síntesi: tots els protagonistes es troben per compartir les seves experiències relacionades amb la neu.
Quan vau començar a treballar en el documental?
Hem rodat durant dos hiverns. Hem estat condicionats, com és normal, per les situacions meteorològiques. Voldria remarcar que ha estat un treball d’equip que no hauria estat possible sense el talent literari del David Gálvez i les idees de la dissenyadora gràfica, la Irene Clua.
Quin és el missatge essencial de ‘Nix’? Què és el més important que ha après durant el rodatge?
Tenim el deure de preservar la bellesa natural del país. Aquí hi ha espais únics. Hem de transmetre la importància de ser fidels a aquesta responsabilitat a les generacions més joves perquè també en puguin gaudir en el futur.