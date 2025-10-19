Yves Thiers, Consultor tecnològic
Yves Thiers: “Més que una tecnologia aïllada, la IA és un canvi de paradigma”
Expert en digitalització, intel·ligència artificial i estratègia empresarial, compta amb més de vint anys d’experiència i és co-CEO de l’empresa Xarxa Soft. Aquesta tarda (19.30 h) presenta el llibre ‘Què és la IA?’ a la Biblioteca del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.
Què ha motivat aquest llibre?
El llibre és fruit de les preguntes que em fan els clients en el dia a dia. Em dedico al món de la tecnologia i també a l’àmbit empresarial: quan implemento serveis d’intel·ligència artificial a les empreses, sovint m’adono que és essencial entendre com funcionen per dins per poder-ho fer correctament. No tot s’hi val.
Quina seria la clau del procés?
El més important és saber què podem fer i què no. La IA intenta ensenyar a les màquines a pensar o actuar de manera intel·ligent, però cal entendre molt bé la tecnologia i saber com fer-la encaixar amb les persones i les empreses.
És una tecnologia aplicable a qualsevol sector?
Sí, però no de qualsevol manera. Més que una tecnologia aïllada, la IA representa un canvi de paradigma. Suposa accedir a la informació d’una manera nova: dialogant-hi. Ara bé, la manera com la fem servir dependrà de les nostres eleccions ètiques i de la responsabilitat amb què la integrem a la societat. No totes les empreses la implementaran igual ni amb els mateixos propòsits.
Per què encara hi ha recel en algunes empreses davant la IA?
Sovint per por. Por de no saber si funcionarà o de no tenir clar en quin punt aplicar-la. Abans de res, cal analitzar bé on pot aportar valor: en quins processos i amb quins automatismes.
Per on es pot començar?
El més recomanable és fer-ho per a les tasques més senzilles, com la gestió documental o la lectura automàtica de papers i factures. Aquests primers passos ajuden a perdre aquesta por i a veure els beneficis reals de la IA.
Molta gent tem que acabi desplaçant els treballadors.
Les persones continuaran sent essencials. Haurem de prendre decisions ètiques i adaptar-nos. Per això parlo d’IA habilis, una metàfora relacionada l’homo habilis: així com aquell va aprendre a fer servir eines, nosaltres haurem d’aprendre a conviure amb una de nova. És una evolució.
En tot cas, hi haurà professions que es veuran especialment afectades.
Però també en sorgiran de noves: caldrà gent que implementi, mantingui i gestioni aquests sistemes.
Els oficis més físics també percebran l’impacte de la IA?
Sí, però probablement seran els últims a notar-ho. Tot i això, la tecnologia aportarà millores a molts d’aquests professionals. Els robots aniran incorporant IA de manera progressiva, però no hem d’esperar canvis dràstics d’un dia per l’altre.