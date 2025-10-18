Elena Kantsebovskaia, Model
Elena Kantsebovskaia: “Participar en el certamen ha estat un somni fet realitat”
D’origen rus i ucraïnès, té 48 anys i en fa 10 que viu a Andorra. Sempre havia estat professora, però enguany ha acomplert el somni de desfilar i ha guanyat el certamen de Mr. & Miss Eris d’Espanya representant Toledo en la categoria de bronze.
Somiava ser model.
Des de petita, però els pares no ho veien seriós. Em deien: “Has de ser metgessa o professora.” I vaig estudiar per fer classes d’ucraïnès.
Ara s’ha rebel·lat.
Participar en el certamen i guanyar ha estat un somni fet realitat, sobretot perquè he compartit l’experiència amb la meva filla, que també ha guanyat a la seva categoria. Però, més que la victòria, l’important per a mi ha estat iniciar i recórrer el camí.
Esperava ser model als 48?
En certs moments, quan et veus rodejada de noies de 15, 20 i 30 anys a la passarel·la, et resulta difícil, però sap què? Les dones podem fer tot el que ens proposem i crec en el que diu Serena Williams: “L’èxit de cada dona hauria de ser una inspiració, som més fortes quan ens donem suport.”
Què més li va resultar difícil?
Cal una preparació intensa, des de saber maquillar-te fins a portar talons. Jo faig 1,80 metres, mai en porto! Però el més important és tenir confiança en tu mateix.
Això no s’assaja.
M’agrada molt aquesta frase: “Segueix els teus somnis, ells saben el camí.” De tant en tant, tu no saps el camí, però el somni el sap. L’important és fer la primera passa i en fer-ho l’univers et dona el que vols.
Escollim la nostra vida?
Creem la nostra pròpia realitat i podem aconseguir-ho tot, sempre que fem aquest primer pas. Moltes dones somiem en una corona i aquesta mena de certamen t’ajuda a fer-ho realitat. És una experiència que recomano a totes les dones que estiguin passant per un moment difícil, com pot ser una separació, o que se sentin soles. Al certamen érem 75 concursants. Ara tinc 75 amics més.
I a més de model, mare i professora de llengua.
El gran té 23 anys i tinc dues princeses bessones de 15 anys. Vam venir fa 10 anys, quan va començar el conflicte d’Ucraïna, i ens vam enamorar del país, és el millor país del món!
Estar lluny en aquests moments ha de ser difícil.
És molt dolorós. Contactar per telèfon és cada cop més difícil. Part de la família la tinc a Rússia i part a Ucraïna. Hi ha temes prohibits que no podem tractar perquè estan enfrontats.
Si els seus pares la veiessin ara, què dirien?
Tots dos han partit, però volien el millor per a mi, donar-me suport i defensar-me. Creien que no podrien fer-ho si em feia model, però estic el 100% segura que estarien contents. Ara, en ser mare, els entenc. L’únic que vols és donar suport i defensar els fills.