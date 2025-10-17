Jorge Muñoz, Escriptor
Jorge Muñoz: “L’èxit és la capacitat de passar d’una idea a la realitat”
Autor de ‘best-sellers’ com ‘El secreto del dinero’, té més d’un milió de seguidors. Dissabte, al Roc Blanc, fa el primer esdeveniment de ‘Manifestadors’ amb experts del creixement personal, en què oferirà la ponència ‘La abundancia está en ti’.
Primer esdeveniment de ‘Manifestadors’
Hem reunit experts del creixement personal, com ara psicòlegs i coachs, que ens donaran eines per aconseguir la vida desitjada. Com deia Tonny Robbins, “l’èxit és un 80% psicologia i un 20% habilitat.”
I per a vostè, què és l’èxit?
Passar del punt A al B. Tots partim d’una situació actual, però també tenim una realitat desitjada, en àmbits tan diferents com l’amor, la salut o els diners. L’èxit és la capacitat de passar d’una idea a una realitat.
I com s’aconsegueix?
Creixent, transformant-te en una nova persona que pren responsabilitats i és capaç d’obtenir nous resultats.
L’abundància és a dins nostre, com vostè afirma?
Com diu Henry Ford, “no hi ha cap home que no sigui capaç de fer més del que creu”. Emprendre la primera acció és el més difícil. Cal motivació i perdre la por. He ajudat més de 5.000 persones i he vist que una de les coses que més ens van en contra és la procrastinació.
Però, i si ens equivoquem?
No passa res! Un cop van entrevistar persones al llit de mort. No es penedien dels fracassos, però sí d’aquelles coses no realitzades que els podrien haver canviat. He estudiat la Bíblia i una de les lliçons més interessants és la importància de saber canviar la forma de veure la realitat. Quan aconseguim aquest canvi, de forma paradoxal, canviem la nostra realitat.
Es pot portar l’espiritualitat al terreny financer?
Fixi’s que la Bíblia, i ho diuen filòsofs com Robert Kiyosaki, és el gran llibre de lideratge. El poble jueu és abundant, els grans patriarques eren rics. Abraham donava molt i rebia encara més. Un dels secrets és donar per rebre. Però d’alguna manera actualment s’ha assimilat l’espiritualitat a ser pobre.
I no és així.
No ho ha de ser. Déu, a l’Antic Testament, proveeix abundància. Per tant, la realitat és que quan no completem el nostre potencial és quan desconnectem de l’energia divina.
Vostè també ha viscut un procés de creixement.
Vaig estar uns 10 anys treballant a la cuina, a El Celler de Can Roca. No m’omplia, havia estudiat filosofia. En oblidar d’on venim, de vegades allarguem situacions que poden ser esclavitzadores. Vaig haver de canviar la meva forma de pensar i trencar límits mentals.
Ara té més d’un milió de seguidors.
Hi ha una gran necessitat d’espiritualitat, de donar sentit a la nostra vida.