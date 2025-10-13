Clara Pladevall, biòloga
Clara Pladevall: “No som els únics que habitem els espais naturals”
Especialista en estudi i conservació del patrimoni natural. Ara mateix es troba a la 4a edició del Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana, que se celebra a l’Alguer, a Sardenya. Andorra Recerca + Innovació n’és una de les entitats organitzadores.
Quins són els reptes en la migració d’ocells al Mediterrani?
Un dels principals reptes que afronten els ocells quant a la migració és justament la coordinació entre territoris, perquè justament aquesta migració implica que hi ha un desplaçament i que aquest mateix individu passa per diferents territoris i a cada un d’aquests llocs té problemes de conservació diferents.
Quina importància té la cooperació entre països?
En aquest cas és justament que pugui participar tothom i la llengua catalana és una mena de vincle que fomenta que puguin participar persones que normalment potser no s’hi sentirien convidades en aquest tipus de congressos i l’objectiu és fomentar aquesta participació més enllà de les entitats científiques.
Quin és l’estat de salut de les aus al Principat?
Portem 12 anys treballant en un banc de dades que ens pugui donar resposta a això, però encara ens falten més anys d’investigació. El que sí que puc dir és que més enllà del que és el Pirineu, per exemple, els ocells de zones alpines, sí que tendeixen a tenir una regressió perquè tenen menys espai disponible per les condicions climàtiques i perquè l’ús del territori ha canviat. Els humans tenim una incidència molt més elevada en les muntanyes de la que teníem fa 50 o 100 anys.
Com es pot implicar la ciutadania en la protecció de les espècies?
La ciència participativa és una oportunitat molt interessant per conèixer més i formar part d’aquestes xarxes de gent apassionada per millorar el coneixement global. D’altra banda, ens hem d’implicar més en el respecte de l’entorn natural, ja no només els ocells, i pensar que no som les persones els únics que habitem l’entorn natural.
Com podríem fer una bona observació ornitològica?
Cal buscar un lloc tranquil. Pots anar-hi amb uns binocles i amb paciència, sortir amb hores primerenques al matí o tardanes al vespre, que és quan els ocells tenen més activitat. Recomano no portar colors molt vius, esperar en zones tranquil·les de muntanya, sense molestar l’entorn, mantenint el silenci i sobretot amb molta paciència, que és com s’aprèn.
Hi ha algun ocell que hagi marcat la teva carrera?
No podria destacar cap ocell en particular, però és evident que personalment tens un especial interès per alguns ocells. Em fa molta il·lusió quan em trobo la merla d’aigua per què és una espècie indicadora de bona qualitat dels rius, i penso: “Ostres, doncs no estem tan malament, no?”