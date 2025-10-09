Esther Bohé, Càritas Europa
“Cada cop tenim més feina però menys recursos per fer-la”
Alemanya de 39 anys, en fa vuit que és a Càritas Europa, actualment com a responsable de governança i finançament. Afirma que el repte és fer front a les retallades socials i avui al sopar solidari de l’entitat a Andorra oferirà una visió global de l’ONG.
Com definiria l’acció de Càritas a Europa?
Càritas a Europa és una xarxa de 49 organitzacions i membres, present a 46 països europeus. Així que, a part de Liechtenstein i San Marino, tenim una Càritas a cada país d’Europa. Assistim més de 40.000 milions de persones necessitades per promoure la dignitat de tothom.
Quin és el repte més urgent?
La crisi més gran és la guerra d’Ucraïna, on tenim Càritas Ucraïna i Càritas Ucraïna SPES, que han crescut molt des de l’inici del conflicte. Estem centrats a donar resposta humanitària, que va des de l’ajuda alimentària fins a la psicològica i a cobrir totes les necessitats que ocasiona una guerra.
Quins són els altres desafiaments?
Actualment, tenim moltes retallades de finançament derivades del govern de Trump, perquè Càritas Estats Units treballava directament amb alguns dels nostres membres i això ha suposat un impacte fort a la xarxa de Càritas Europa.
Dins la UE també hi ha aquesta tendència?
Sembla com si el multilateralisme ja no fos important i cada país es focalitza en els interessos nacionals. Finançar projectes fora del país ja no sembla atractiu, però, a més, veiem que en molts països, com ara França i Espanya, s’estan retallant ajudes socials. Això, sumat a la inflació i l’increment del cost de la vida, fa que cada cop hi hagi més persones en risc de vulnerabilitat i més dificultats perquè les ONG puguin actuar. La paradoxa és que cada cop tenim més feina però menys recursos per poder-la fer.
Com es lluita contra això?
Fem molta incidència política per fer entendre als que tenen capacitat de decisió que la nostra feina és crucial i que aquestes retallades afecten la gent més vulnerable.
Què la va portar al món de l’acció social?
Després de l’escola vaig fer voluntariats a Guatemala, Nicaragua i l’Índia, i vaig decidir que volia una feina que indirectament pogués generar un canvi al món. A Alemanya, Càritas és el segon major ocupador, té hospitals i tota mena de serveis socials. Quan vaig veure el lloc vacant, em va semblar la combinació perfecta entre la meva passió per Europa i la meva convicció.
Encara manté l’esperança en el canvi?
L’esperança és crucial. El futur pot semblar negre, però mitjançant les accions que realitzen els nostres membres sovint canviem vides i això ens dona la motivació per seguir. Crec que convertir l’amor en acció és el que pot canviar el món.