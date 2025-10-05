Lluc Macia, entrendor de vòlei
Lluc Macia: “M’agradaria implementar al país el vòlei neu o l’assegut”
23 anys. Després de tota una vida lligat al món del voleibol com a jugador, àrbitre o entrenador, és un dels dos tècnics del país que van participar a Croàcia en la Convenció europea d’entrenadors que va organitzar la Federació Europea de Voleibol.
Com va anar aquesta Convenció europea d’entrenadors?
La veritat és que genial. Van ser tres dies intensos amb molt intercanvi cultural, debat sobre diferents metodologies en funció del context del país, per exemple, i va ser molt enriquidor en molts aspectes tant professionalment com personal.
Què en treu de positiu?
Sortim de la conferència amb noves perspectives, idees de joc, exercicis o metodologies per poder aplicar i posar en pràctica en entrenaments. I també en l’àmbit personal el fet de seguir formant-me i millorant.
Què significa per al país ser en esdeveniments com aquest?
És important per tenir una millor visibilitat del món del vòlei.
I en l’àmbit personal?
Ha estat molt enriquidor i increïble. Agraeixo a la federació i als clubs el fet de comptar amb mi, i aquesta convenció m’ha motivat moltíssim per voler seguir entrenant.
Es poden aplicar a Andorra les coses que han après?
De tot el que hem vist i comentat hi ha una part petita que podem aplicar, perquè aquí tenim un context particular. Al final som un país petit, hi ha dos clubs, tot i que hi ha molts jugadors, és cert que podem fer coses, però s’han d’adaptar.
Des de dins sembla que el vòlei platja va guanyant terreny respecte al de pista. És així?
Cada cop hi ha més afició i al final és molt positiu per a l’esport. Es va veure als Jocs, amb la grada plena cada dia, o amb les pistes del Parc Central o d’Encamp també plenes.
A què creu que es deu?
És un joc divertit i accessible. No és simple, però si tens les instal·lacions com nosaltres, és molt accessible poder-hi jugar i tothom s’ho pot passar bé.
Com veu el vòlei al país?
En costant evolució. Potser fa 15 anys estava a nivell més alt, però ara s’està treballant molt bé la base i és molt important per seguir creixent.
Quins reptes de futur té?
Fa molts anys que soc entrenador o monitor en campus, sigui en pista o platja, i em segueix motivant aprendre o aplicar nous coneixements. Vull seguir fent, i com a reptes, potser m’agradaria implementar a Andorra disciplines noves com el vòlei neu o el vòlei assegut [disciplina paralímpica]. I més de cara al futur, potser assumir també el rol d’entrenador.
Com es va iniciar en el món del vòlei?
Vaig començar en el campus on ara estic de monitor. Jo ja havia provat molts esports i al final el vòlei em va enganxar i m’hi vaig acabar quedant.