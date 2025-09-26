Greg Coonen, periodista i escriptor
Greg Coonen: “La Xina és el gran perill i treballa per matar el dòlar”
Resident a Andorra des del 2010, acaba de publicar la segona novel·la, ‘The Wolf Within’. Casat i pare de dues filles, és un apassionat de la geopolítica i del món financer. A punt de completar la trilogia, anuncia rodatge a Andorra l’any vinent.
Coonen no és un cognom gaire andorrà, que diguem.
És holandès. El pare era de Maastricht i la mare, americana. Es van conèixer a Ginebra estudiant i van acabar a París, on vaig néixer.
I de París als Estats Units?
Als divuit vaig anar a Georgetown, per estudiar a l’Escola d’Afers Exteriors. Volia treballar en aquest àmbit: era el final de la Guerra Freda i volia dedicar-me a les relacions i a la distensió per a la fi del conflicte.
Com acaba de periodista?
És un món que m’encanta, sobretot la part de viatjar: he visitat uns vuitanta països i he fet estades curtes en una trentena.
I dels vuitanta tria Andorra?
Amb la dona, la Sandra, ens vam estabilitzar a Madrid, on van néixer les filles. Vam venir cap aquí apostant per un canvi de sistema escolar. I també...
No m’ho digui. La seguretat?
Exacte.
Com es passa del periodisme a escriure novel·les?
Quan feia de periodista ja tenia idees, que apuntava en llibretes. Sobretot temes de governs, política i tot això. D’aquí va sortir La pífia i ara The Wolf Within.
Defineix la novel·la com un “thriller financer”. Acció i avorriment a parts iguals?
No, home! En el món de les finances i els bancs també hi ha gent dolenta i perversa.
No ho hauria dit mai...
Hi ha molt de marge per generar acció trepidant. El Ben Brennan, casat a Andorra, lluita contra el govern xinès, aliat dels russos, i un assassí. I guanya gràcies a la seva astúcia i als coneixements... financers!
La Xina és el perill, avui?
Per mi, sí. Volen ser els líders econòmics del món. S’estan imposant arreu, s’alineen amb els rivals d’Occident i treballen per matar el dòlar.
Es pot matar, una moneda?
Aquest any ha caigut un 11%. Penso que la Xina vol imposar en el futur una moneda digital que substitueixi el dòlar al món.
Thriller financer d’actualitat.
La novel·la ja parteix d’aquesta idea. La trilogia, de fet. A final d’any espero publicar el tercer.
És una història de pel·lícula.
La intenció és que ho sigui. Ja tenim guionista que hi treballa. Esperem rodar-la el 2026 i l’any següent ja a les pantalles. Voldria que Tom Hiddelston fes de protagonista. Tenim un pressupost d’entre 9 i 12 milions.
Déu-n’hi-do. La rodaran aquí?
Una part segur que sí, però hi ha poques ajudes. Hi apareixerà el pont tibetà, Meritxell o localitzacions a la neu del país.