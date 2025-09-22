Drac Garcia, Fisioterapeuta
Drac Garcia: “Girar la mirada cap als altres ens fa més feliços”
Amb més de 20 anys d’experiència en meditació, Drac Garcia, fisioterapeuta titulat, ofereix avui a les 20.15 h, a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes, el taller de meditació “On neix la felicitat autèntica?”, una reflexió sobre què significa ser feliç.
Com neix el projecte?
És una activitat d’un projecte internacional per la pau fundat pel venerable mestre Gueshe Kelsang Gyatso. Com que visc a prop d’Andorra, em van demanar portar les classes aquí. Vinc de família meditadora i fa més de 20 anys que ensenyo.
On neix la felicitat?
És un taller per reflexionar sobre què ens fa feliços. Sovint busquem felicitat fora amb la feina, viatges, amistats... però és efímera. La pau interior és més profunda i estable. Al taller parem, respirem i aprenem a connectar amb nosaltres mateixos.
Què pot esperar la gent?
Meditacions senzilles per relaxar-se, xerrada per identificar què ens fa feliços i una pràctica guiada. És un taller pràctic i profund.
Entre els seus estudis hi ha el ‘pranic healing’, què és?
Soc fisioterapeuta amb mirada integrativa. El pranic healing desbloqueja energia estancada i aporta energia fresca perquè el cos es recuperi.
Quins consells donaria per assolir la felicitat?
El més bàsic seria dedicar 5 minuts al dia a parar i respirar. És com una dutxa, cal fer-la cada dia per tal de deixar anar tensions i així també neteges pensaments negatius per generar-ne de positius.
Com pot ajudar adoptar aquesta pràctica?
Fer pauses al llarg del dia ens ajuda a gaudir de l’entorn i a desconnectar de les preocupacions. Petites aturades i un cor càlid cap a un mateix i els altres fan gran diferència.
Creu que costa començar?
Sí, és un hàbit que es construeix amb pràctica. Com fer un cafè cada dia, pots crear l’hàbit de meditar uns minuts abans de dormir.
També ha escrit un llibre.
És un conte que vaig escriure als 15 anys sobre el poder d’un somriure que transforma l’entorn titulat La Esencia de la Luna. El vaig autopublicar fa 3 anys i el comparteixo en biblioteques per difondre aquests valors.
Aquests valors falten?
Sí. Vivim amb molta exigència i mirant cap a nosaltres mateixos. Girar la mirada cap als altres ens fa més feliços i ajuda a contrarestar el materialisme i la superficialitat.
Té projectes futurs?
Vull crear un grup de meditació a Andorra dins el projecte internacional “Temples per la pau al món”. La setmana passada vam fer un taller amb 30 persones i en tenim més programats. Tot és voluntari i les donacions van als temples, però volem que sigui quelcom permanent.