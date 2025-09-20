Jordi Puig, Terapeuta i formador
Jordi Puig: “Aquesta tècnica soluciona molts problemes físics i emocionals”
Nascut a Girona el 1973, és el creador de la tècnica estructural, un mètode terapèutic no invasiu que ajuda a restablir l’equilibri global de la persona. Avui i demà, a partir de les deu del matí, ofereix un curs intensiu sobre aquest mètode a l’hotel Roc Blanc.
Què és la tècnica estructural?
És un mètode holístic creat per ajudar les persones en l’alliberament del dolor corporal i emocional, de manera no invasiva. No hi ha grans manipulacions físiques.
Com va sorgir?
El meu pare, Jaume Puig, va estar sempre envoltat de pràctiques de curanderia i sanació. L’any 1989 jo tenia 16 anys i vaig començar a aprendre una versió rudimentària d’allò que després serien els fonaments de la tècnica estructural, que a poc a poc vaig anar refinant. Un curandero de l’Empordà, conegut com a Marcelinu, també va ser clau: ell feia servir només les mans i en un mes resolia certs desequilibris.
Com s’estructura una sessió?
D’una banda, hi ha un treball físic per reequilibrar el cos, i molt especialment la columna vertebral, que és d’on provenen bona part dels dolors, per permetre que el sistema nerviós funcioni sense interferències. Després, hi ha una part més energètica, enfocada al subconscient i a les càrregues emocionals. És aquí on es poden localitzar i alliberar bloquejos que no sempre som conscients que tenim però que afecten el cos i el benestar general.
Quines malalties es poden tractar amb aquest sistema?
Permet solucionar moltes situacions: dolor d’esquena, lumbàlgia, dolor cervical, migranyes, vertigen, fatiga... També problemes emocionals: traumes, dols no resolts, fòbies...
De mitjana, quantes sessions són necessàries?
Habitualment, amb quatre sessions de mitja hora –una per setmana– n’hi ha prou, tot i que els problemes més complexos poden requerir més consultes.
La tècnica estructural és compatible amb altres tractaments?
Totalment, ja que en no ser invasiva, es pot combinar o simultaniejar amb teràpies mèdiques o psicològiques.
Podria posar un exemple de cas d’èxit?
El de la Raquel Camacho, una dona d’Andorra que, el 2021, arran de la covid, va ser induïda al coma i va passar un any hospitalitzada. Quan en va sortir, era totalment dependent i només podia moure un dit. El juny del 2024, una amiga la va portar a un curs de tècnica estructural i aquell va ser el punt d’inflexió: de seguida va notar millores i, en pocs mesos, va recuperar l’autonomia.
Què li diria a algú que es mostra escèptic davant aquest mètode?
Que ho provi. Precisament el curs que ofereixo aquest cap de setmana és una bona oportunitat per iniciar-se. I no cal cap experiència prèvia.