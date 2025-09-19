Xènia Tiurin, Instructora de Wim Hof
Xènia Tiurin: “És vibrant la sensació que tens després d’un bany de gel”
Té 40 anys i és de Vilassar. Va estudiar Màrqueting i Publicitat, però fa dos anys va decidir canviar i ara ensenya Wim Hof, un mètode que combina tècniques de respiració i exposició al fred per millorar la qualitat de vida. Avui a Caldea farà una ‘masterclass’.
Què és el mètode Wim Hof?
Una tècnica fàcil d’incorporar al dia a dia que es basa en tres pilars: el focus mental, a través del compromís que adquirim, la respiració i l’exposició al fred.
Exposició al fred?
Promou el bany de gel perquè és la manera més ràpida. Amb dos minuts aconsegueixes molts beneficis fisiològics i mentals, però hi ha moltes formes d’exposar-se al fred i provocar-los. Si surts al carrer a partir dels 14 graus ja actives el metabolisme.
Quins són aquests beneficis?
Hi ha tres parts: cos, ment i estat anímic, esperit. És vibrant la sensació que tens després d’un bany de gel o d’una sessió de respiració! Actives el metabolisme i això ajuda diversos àmbits, es millora al sistema cardiovascular, hi ha una recuperació muscular, també hi ha una activació en l’àmbit cel·lular d’ATP. Generem més energia, no tan sols perquè el cos respongui, sinó també el cervell.
El cervell?
Millora de la memòria i del focus mental. Després, hi ha el control del sistema nerviós. A través d’una exposició o d’una tècnica de respiració, soc capaç de portar el meu cos de l’estrès a la calma. I el que és molt maco, la connexió amb el cos.
Què vol dir?
Un bany de gel t’obliga a donar resposta al teu cos. Hi ha un moment de pausa mental en el qual estàs el cent per cent focalitzat en ell. I aquí hi ha també l’entrenament per ser fort i resilient, de tenir aquest compromís amb tu mateix per sortir d’una zona de confort sabent que et portarà molts beneficis. Alhora, aconsegueixes focalitzar-te en el moment present.
Afirma que és especialment beneficiós per a les dones.
Acompanya de forma saludable la nostra fluctuació hormonal al llarg de tota la nostra vida.
Feia publicitat, com arriba al Wim Hof?
Respirant. El meu home m’hi va introduir quan va començar a fer tallers. Em vaig posar a respirar els matins, i em visualitzava des de diversos angles. Entrar al món de les grans corporacions va passar a segon pla. Sentia que volia compartir aquesta tècnica que havia estat tan beneficiosa per a mi.
I ara?
Feliç de dedicar-me a això en exclusiva, donant eines per viure des de l’autocontrol, i saber gestionar i frenar aquest estrès que pensem que és endèmic.
Per què ho necessitem?
No sabem baixar de la roda ni un instant i aquesta roda ens porta en una direcció que no hem decidit. El que proposem és parar, fer callar la ment rumiant i observar què és el que necessitem realment.