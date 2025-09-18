Eva García, Geògrafa
Eva García: “El canvi climàtic afecta un 30% més els Pirineus”
Té 61 anys, és de Barcelona i coordina l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, que actualment impulsa 33 accions d’adaptació a l’emergència climàtica. Avui, al teatre de les Fontetes, parlarà sobre els reptes de l’aigua, dins les Jornades per l’excel·lència.
El canvi climàtic afecta més els Pirineus?
En els darrers anys s’ha demostrat que les zones de muntanya són especialment vulnerables al canvi climàtic. Fins ara es pensava que l’impacte era inferior en no ser emissores.
En tenim dades?
La repercussió del canvi climàtic als Pirineus està un 30% per sobre de la mitjana mundial. El canvi climàtic es produeix per un desarreglament del sistema energètic que incrementa la temperatura. Actualment, al Pirineu estem 1,9 graus per sobre dels anys preindustrials, els cinquanta. L’Acord de París proposava no superar-ne 1,5.
A què ens enfrontem?
L’augment de temperatura suposa un desarreglament del cicle de l’aigua, i això afecta tots els ecosistemes. Cal una adaptació del sistema econòmic i social sobre la base dels recursos d’aigua, sol i aire, incloent-hi aquestes previsions en les actuals activitats del Pirineu.
Com el turisme de neu.
Cada vegada serà més ineficient mantenir una activitat en què el recurs natural ens fallarà. S’han de pensar nous models.
Per exemple?
Ajudem diverses estacions d’esquí a convertir-se en estacions de muntanya, a Andorra hi ha molts casos, i incidim que les noves activitats respectin l’ecosistema. Necessitem les muntanyes vives!
Parlem d’adaptació al canvi climàtic, ja no es pot mitigar?
Mitigar-ho és bàsic, però el problema és tan gros que hem de fer l’adaptació al mateix temps. S’han d’evitar les emissions, millorar en mobilitat, eficiència energètica i vivendes, però és un procés difícil de revertir i cal adaptar-s’hi. Aquest estiu ho hem patit, onades de calor i incendis són fenòmens cada vegada més forts i constants.
Quines solucions proposa l’observatori?
Atraiem fons per treballar en cooperació amb una visió global i sistèmica. Tenim 33 accions engegades en diversaos temes, com l’agropastoralisme. Al Pirineu, el 60% de la superfície és arbòria i l’activitat ramadera pot definir paisatges de qualitat, però està menyspreada.
Posi’m un altre exemple.
Temes de risc en poblacions. Busquem solucions basades en la natura per estabilitzar zones on hi ha caiguda de blocs.
Qui ha d’impulsar les accions?
L’Administració té una gran responsabilitat, però respondrà millor si hi ha una ciutadania implicada i responsable.
Així no està tot perdut?
Ho tenim difícil, però no hi ha més remei que l’acció.