Josep Maria Martí, Professor filosofia del dret i política a la UPF
Josep Maria Martí: “Mai s’havia concentrat tant poder en tan poques mans”
Recercador i consultor internacional, ha treballat per la UE i l’OCDE. Dilluns al Centre de Congressos inaugura la 41a Universitat d’Estiu amb la ponència ‘Democràcia i participació ciutadana en la societat digital’
Defineixi societat digital.
La societat d’avui dia, on tot està transformat per les tecnologies digitals, cal una adaptació de tots els sectors, economia, política, dret..., per fer front a amenaces i oportunitats.
Amenaces?
S’ha incrementat la dominació política que pateixen els ciutadans. Depenem d’unes poques companyies privades globals que tenen un enorme poder d’influència en decisions polítiques, i en la formació d’opinions. Governs i institucions també en depenen perquè utilitzen el seu software, recursos i solucions. És un fenomen nou. Mai s’havia concentrat tant de poder en tan poques mans.
Parlem de...
Google, Apple, Meta, Microsoft, Twitter, en mans d’Elon Mask... altres estan més a l’ombra com Nvidia, però els donen suport.
Com ho podem afrontar?
Cal prendre consciència i treballar-ho des de l’escola, també és necessària una regulació, com el recent reglament europeu d’intel·ligència artificial, tot i que té molts forats; i sobretot s’ha d’aconseguir que la democràcia, els mateixos ciutadans, tinguin un paper més gran en la governança d’aquestes eines.
Difícil.
El que és distintiu d’aquestes companyies és que poden actuar directament sobre l’opinió pública. Hem vist casos extrems de gent que acaba suïcidant-se després d’haver parlat amb ChatGPT.
Què interpreta d’aquest cas?
Podria ser un primer símptoma d’un biaix d’automatització. Pensem que la recomanació d’una màquina està bé perquè sempre ens ha funcionat. D’una banda, despersonalitzem. Per exemple, creiem que ChatGPT és neutre i abstracte quan en realitat respon a l’ideari d’una empresa. D’altra banda, personalitzem per allò bo, en aquest cas sembla que l’utilitzava com a psicòleg, però en l’àmbit del dret passa sovint.
Però la IA resulta útil.
És realment boníssima per facilitar-nos algunes coses, però pot generar dependència. Pot passar que cada vegada més els ciutadans confiïn més en aquestes eines i menys en el seu propi judici, i la democràcia requereix que cada ciutadà decideixi per si mateix.
Tot i així, es declara partidari de les eines digitals.
Hi ha moltes aplicacions en positiu que ens poden ajudar a aprofundir en la qualitat democràtica. Un exemple és l’aplicació Virtual Taiwan, espai virtual on la ciutadania pot proposar lleis, demanar explicacions a govern, generar peticions col·lectives, etc. i que en lloc de buscar la confrontació, visualitza punts d’acord.