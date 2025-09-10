Cristina Ruipérez, Psicòloga perinatal
Cristina Ruipérez: “Sovint oblidem que per poder cuidar ens hem de cuidar”
Té 48 anys, és del País Basc i va arribar al país al gener. Psicòloga especialitzada en l’acompanyament durant l’embaràs i primers anys de criança, divendres al Roc Blanc parlarà de la tornada a la rutina dins el cicle Maternitat i emocions.
Quins temes tracta la psicologia perinatal?
És l’especialitat que s’encarrega de l’acompanyament psicològic de la transformació que viuen les dones en recerca d’embaràs, durant l’embaràs, el postpart i primers anys de criança.
Per què la va escollir?
Arran de la meva darrera maternitat, que va coincidir amb la covid. Em vaig adonar de la soledat que sentim moltes mares i vaig copsar la necessitat d’especialitzar-me per acompanyar dones que potser s’havien sentit com jo. És una etapa de canvis en què és normal tenir sentiments ambivalents.
Per exemple?
A vegades dic a les mares que m’agradaria tornar a ser soltera i sense fills per tenir cinc minuts lliures. Això no vol dir que no estimi els meus fills amb tot el cor i siguin el més gran que tinc. És l’ambivalència que sentim dins la maternitat, i que molts cops ens fa sentir culpables. Però no passa res per voler cinc minuts per a tu, no vol dir que siguis pitjor mare o que no t’estimis el teu fill.
A les xarxes aborda aquests temes amb humor.
Perquè són temes tabú als quals no volem donar importància. L’humor permet visualitzar-los i que arribin a més persones.
Quines són les demandes més habituals de les mares?
Acompanyament. A Andorra, moltes mares venen de fora i no tenen un cercle proper on compartir vivències i necessitats. Per exemple, tinc un grup d’acompanyament al postpart. Els primers mesos són els més durs i és quan més necessiten expressar-se, desfogar-se i sentir que no estan soles.
La tornada a la rutina també pot resultar dura?
Sembla que hagi de ser una tornada al que fèiem abans, però després de la maternitat res és com abans. S’ha de viure com un procés d’adaptació a una nova etapa vital.
Quina és la dificultat més gran a afrontar?
La conciliació laboral amb la criança i el fet de trobar moments d’autocura. Ens oblidem molts cops que perquè la nostra família estigui bé, ens hem de trobar bé. Per poder cuidar ens hem de cuidar.
Ens podem preparar per a aquesta tornada?
Al taller facilitarem eines d’autocura, com ara trobar aquells cinc minuts de tranquil·litat, organitzar-nos la nit anterior o establir rutines. Després hi ha la part emocional, més complexa.
Existeix la conciliació ideal?
L’OMS estableix que la lactància materna exclusiva hauria de ser de sis mesos, que et facin incorporar a la feina abans no ho facilita.