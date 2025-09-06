CHUMPHON, TAILÀNDIA
El paradís amagat i solitari
El paradís existeix i per a mi és a Tailàndia. Però no la Tailàndia turística i massificada, amb preus desorbitats i molta festa, sinó la Tailàndia més rural i oculta a simple vista, almenys per als visitants. Aquest lloc, conegut com a Chumphon, està situat al tronc del país, fronterer amb la província de Ranong al sud i amb Myanmar a l’oest, i a tocar d’una de les illes més famoses del país, Koh Tao.
Per arribar-hi des de Bangkok és possible fer-ho amb avió, en poc menys d’una hora, o bé amb tren, un viatge que pot allargar-se fins a vuit hores. La capital de la província, amb el mateix nom, i amb una població de poc més de 33.000 persones, és una ciutat molt acollidora, però amb poc interès turístic, a excepció del típic temple. La ciutat serà el punt inicial del recorregut pel paradís, el lloc perfecte per llogar una moto i començar la ruta.
La primera parada serà el parc nacional de Mu Ko, a uns quinze minuts en moto al sud de la capital. Aquí hi ha diverses rutes de muntanya així com una quarantena d’illes paradisíaques, a les quals es pot arribar amb barca contractant una excursió. La idea, però, és anar cap al nord. Així que la pròxima parada serà al mirador d’àguiles, un dels punts més alts de la província i amb una vista meravellosa del territori. Si teniu sort i és l’època, es poden observar desenes d’àguiles sobrevolant aquest punt.
Continuem la ruta cap al nord, parant i fent nit en uns bungalous davant la platja d’Ao Bo Mao. Com totes en aquella zona, són platges de sorra fina, molt llargues i poc profundes i sense ningú. Els turistes no arriben a aquesta zona, perquè no surt als itineraris, i els locals només hi van al vespre, per pescar. Una activitat que podeu fer demanant als pescadors d’acompanyar-los.
La ruta no acaba aquí. La província compta amb diverses coves i grutes espectaculars, ubicades dintre de la selva. La meva recomanació és visitar la del temple de Samnaksong Tham Phitsan. A banda del mirador, la cova fa molta impressió per la seva alçada i profunditat. Un altre temple recomanat abans d’arribar al final de la província és el Wat Kaew Prasert, on un buda blanc gegant abandonat us oferirà unes vistes espectaculars.
El final de la ruta és el Bansaithong Resort. Es tracta d’un luxós hotel amb platja privada que el podreu gaudir per a vosaltres sols.
NO T'HO PERDIS
Les dunes de sorra més grans de Tailàndia es troben aquí, amb més de 12 quilòmetres de llargada i fins a 30 metres d’alçada. Daten del plistocè.