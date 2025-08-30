BEIRUT, LÍBAN
Cinema d’entre les cendres
El 4 d’agost del 2020, 2.750 tones de nitrat d’amoni van implosionar al port de Beirut i van provocar l’explosió més gran no nuclear registrada en la història, van arrencar el cor de Beirut, la capital libanesa. Més de 200 morts i milers de ferits van ser resultat d’una negligència imperdonable. El cinema Metropolis, considerat el temple del setè art libanès, va quedar arrasat per l’incident i després de cinc anys d’espera, torna a projectar.
El Metropolis havia estat durant divuit anys un punt de trobada per a cinèfils, però el 2019 la crisi econòmica va obligar a abaixar el teló. Un any després, l’explosió va destruir les instal·lacions i bona part del barri cristià i armeni de Mar Mikhael. Quan semblava que la reobertura era possible, l’esclat bèl·lic entre Hezbollah i Israel va congelar les esperances.
Finalment, gràcies a una onada de solidaritat i a mecenes com l’actiu australiana Cate Blanchett, el cinema va obrir de nou les sales. Blanchett, present telemàticament a la reobertura, ho va resumir exclamant que “aquest espai és la prova que la cultura no sols sobreviu: reneix”. Les noves instal·lacions combinen un estil industrial amb tons vermell carmesí i llums de neó que il·luminen les nits de Beirut. Nisrine Wehbe, directora de la sala, no va poder contenir les llàgrimes en llegir missatges de suport de cineastes i amics. També hi va ser present la directora libanesa-canadenca Nadine Labaki, que va destacar la necessitat de preservar espais que són “un refugi per als somnis, les idees i les aspiracions”.
En la seva nova etapa, el Metrepolis ja ha acollit, juntament amb el cinema Montaigne de l’Institut français du Liban, la 19a edició del festival de documental Écrans du Réel. En les seves projeccions, es recuperen les obres cinematogràfiques d’Orient Mitjà, d’Àfrica i Àsia, així com les premiers occidentals per tal de fer una tasca arxivística, crítica i global. N’és l’exemple la pel·lícula Disorder, dirigida per quatre cineastes diferents, Lucien Bourjeily, Wissam Charaf, Bane Fakih i Areej Mahmoud, que narren el gran col·lapse econòmic de l’octubre del 2019 i l’explosió del port de Beirut i la pandèmia, amb comèdia negra.
Per als beirutins, el Metropolis és una declaració de resistència. S’alça de nou per rebel·lar-se.
NO T'HO PERDIS
La Cinemateca de Beirut és un projecte que vol esdevenir una plataforma dedicada a la conservació del cinema al Líban, continuant la tasca del Metropolis Cinema en la promoció i documentació del patrimoni cinematogràfic libanès.