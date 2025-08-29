PLATJA DE GULPIYURI, ESPANYA
La més petita del món
De platges n’hi ha infinitat, arreu del món, i el criteri sobre el seu encant és molt personal. Més o menys àmplies, de pedres, de sorra fina, amb l’aigua més o menys clara i un llarg etc., podria seguir la llista de característiques en què fomentem les valoracions. I, com de costum, tendim a considerar en categories superiors allò ubicat com més lluny millor. Però mirem una mica cap a casa. Pel que fa a costa, evidentment hem de desviar lleugerament els ulls cap als veïns. Això sí, ni tan sols cal girar la cara a la península per experimentar amors paisatgístics a primera vista. La platja de Gulpiyuri, a Astúries, al municipi de Llanes, s’emporta el primer premi a la més petita de tot el planeta. I ja només això la converteix en única. Declarada monument natural el 2001 i categoritzada dins el conjunt de Paisatge Protegit de la Costa Oriental d’Astúries, una cova enfonsada cap a l’interior obre pas a la minúscula platja que, tot i ser de mar amb aigua provinent de l’Atlàntic, està situada terra endins, envoltada de roques, arbres i arbustos. El fenomen conegut com a dolina acull el paratge natural d’una dimensió circular de 50 metres de diàmetre i ubicat a només 100 metres de la costa. La platja de fina sorra i amb un canvi de marees constant, incrementant i disminuint, varia l’espai ocupat per l’aigua salada, que disposa d’una fondària mínima, motiu pel qual es pot contemplar la base i és complicat mullar-se més enllà de mitja cama en els casos quan la profunditat és el màxim elevada. El seu aïllament provoca el trencament de les onades d’una forma singular i, certament, espectacular. I és que el raig d’aigua s’obre espai per un petit orifici per mitjà del qual es va renovant, tal com es pot contemplar a la imatge, difícilment descriptible en paraules. L’horitzó és imperceptible, això és cert, però l’exclusiva bellesa de la platja Gulpiyuri i les seves curioses característiques valen realment la pena de veure.
Al tractar-se d’un indret rodejat de prats agrícoles, l’accés implica fer una lleugera passejada, ja sigui des de la localitat de Naves o la pròxima platja de San Antolín. En el primer dels casos, la distància és inferior al quilòmetre i, per tant, amb menys de quinze minuts s’hi pot arribar. L’altre accés és una mica superior, assolint els dos quilòmetres i la mitja hora.
NO T'HO PERDIS
A la localitat de Llanes és imprescindible apropar-se també (tot i que no més del compte) als Bufons de Pria. Uns fenòmens naturals causats per l’erosió del mar i la pluja amb la roca que donen lloc a xemeneies que expulsen aigua cap a l’exterior.