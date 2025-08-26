ESTADI D'ANFIELD LIVERPOOL, ANGLATERRA
La casa dels ‘reds’
Ple a vessar està a Anfield a l’estiu. I no a les graderies. L’interior de l’estadi del Liverpool FC i les dependències dels jugadors bullen d’activitat amb centenars de persones, la majoria britànics i uns quants turistes estrangers, fent el tour a casa del club anglès amb més títols internacionals. Accedir al recinte per la porta Paisley situa en un escenari històric amb un punt d’emoció per als més aficionats al futbol. Un mur recorda els grans títols dels reds, 20 Premiers League i 6 Champions, i en la passejada exterior entre estàtues i lemes hi ha qui ja compra per 85 lliures la samarreta vermella a la immensa botiga. El recorregut per les entranyes del camp comença al nivell 6 i per no perdre’s res, una audioguia apabulla amb tanta informació que val més viure l’experiència consultant algun detall. Parada a la galeria d’entrenadors, amb el gran Bill Shankly que va convertir el Liverpool en referència futbolística, Bob Pasley o Jürgen Klopp, i on s’ha colat Rafa Benítez pel títol de campió d’Europa després de vint anys. I arriba la primera visió del terreny de joc, una espectacular catifa verda entre les quatre tribunes vermelles d’un espai carregat d’història futbolística. El capità Virgil van Dijk dona la benvinguda en un vídeo, i imatges de victòries emblemàtiques decoren la ruta fins al bar Calsberg, venerat pels fans de la cervesa, abans d’entrar als indrets més íntims. El menjador dels jugadors i el vestidor. Un indret senzill que han compartit moltes estrelles del futbol, on els seients del recordat Diogo J. i el de Salah són els més sol·licitats per fer-se la foto. I en sortir, el túnel fins a la gespa presidit pel “This is Anfield” per impressionar el rival, i el vestidor visitant on el central històric del LFC Jamie Carragher ha seleccionat les samarretes de Buffon, Cannavaro, Keane, Iniesta, Xavi, Cristiano o Messi, com els millors rivals a qui s’ha enfrontat. El següent pas és per la sala de premsa per ocupar la cadira dels protagonistes dels partits i el final la sortida a la graderia per sentir el privilegi de seure a The Kop. El tour l’acompanyen empleats incansables agafant mòbils per fer fotos i amenitzant esperes amb humor britànic, i acaba amb accés lliure al museu. Un repàs minuciós de la història del club a través dels trofeus, amb record per a les tragèdies de Heysel i Hillsborough, i sala especial de la Premier 24-25. Per marxar convençuts que el Liverpool mai no caminarà sol.
No t'ho perdis
Està molt present a Anfied. Flors, bufandes, fotos i missatges recorden el número 20 del Liverpool, el jugador mort en un accident de trànsit al juliol.