MARSELLA, FRANÇA
Sabor i llum mediterrània
Per començar una jornada estiuenca amb esperit cultural a Marsella, no hi ha millor punt de partida que la Vieille Charité. Aquest imponent edifici barroc, construït al segle XVII com a hospici per als pobres de la ciutat, s’ha convertit avui en un centre vibrant d’art i història. Amb el seu pati interior envoltat de columnes i la seva singular capella amb cúpula, és un lloc que ja val la visita només per l’arquitectura. Però a més, dins hi trobem museus com el d’Arts Africans, Oceànics i Indígenes Americans, i exposicions temporals que barregen tradició i modernitat.
La Vieille Charité es troba al cor de l'històric barri de Le Panier
La Vieille Charité es troba al barri de Le Panier, l’autèntic cor de la ciutat vella. És el barri més antic de Marsella, i també un dels més encantadors. Els seus carrers estrets i plens de color tenen un toc mediterrani irresistible, amb murals, grafitis artístics i bugades penjades als balcons. Passejar-hi és una activitat en si mateixa: botiguetes d’artesania, galeries d’art, cafès amb ombra i restaurants de cuina marsellesa –des de la tradicional bouillabaisse fins a plats de fusió sorprenents–. Aquí, cada racó amaga una postal.
Tot just a poca distància del Panier es troba la catedral de la Major, un dels grans símbols de la ciutat. El seu estil neobizantí i les seves cúpules de ratlles blanques i verdes la fan inconfusible. Imponent per fora i sorprenent per dins, la catedral vigila l’entrada del port des de fa tres segles i ofereix una panoràmica privilegiada de Marsella i el mar.
Si es vol continuar el dia amb més cultura i bones vistes, cal acostar-se al Mucem, el Museu de les Civilitzacions d’Europa i de la Mediterrània. L’edifici en si és una meravella moderna, suspesa sobre l’aigua, amb passarel·les que el connecten amb el Fort Saint-Jean. A dins, exposicions sobre les cultures mediterrànies, la història compartida i temes contemporanis. I com a bonus, el restaurant i les terrasses tenen una de les millors vistes de la ciutat.
I per acabar amb un toc prehistòric i immersiu, el Cosquer Méditerranée ofereix una experiència única: una rèplica submergida de la cova Cosquer, amb les seves pintures rupestres de fa més de 30.000 anys. La visita es fa a bord d’una llanxa simulada i combina arqueologia, audiovisuals i emoció.
Marsella és una ciutat que combina passat, present i futur en cada cantonada. I el millor és que ho fa amb caràcter, sabor i llum mediterrània.
No t'ho perdis
Marsella és una ciutat oberta al Mediterrani i una de les platges urbanes més populars és la dels catalans. Sorra, aigua, sol i bars per refrescar-se.