Jardim do Morro, Porto

Un mirador que fa justícia

Porto té molts miradors, però cap amb la màgia del Jardim do Morro. El jardí, situat a Vila Nova de Gaia, sembla dissenyat per convertir-se en postal, amb tots els elements, com la gespa verda, terrasses improvisades i aquella panoràmica del Douro que podria fer-te oblidar que, en realitat, estàs envoltat de mig planeta fent-se selfies amb el mateix angle. L’encant és inevitable, sobretot al capvespre, quan la posta de sol converteix el riu en un mirall daurat i la ciutat s’encén amb llums que semblen pintades a mà.

Com que la contemplació també obre la gana, vam decidir allargar la tarda baixant uns metres fins al Mercado Beira-Rio, una parada deliciosa i molt recomanable, un lloc perfecte per sentir l’ànima més autèntica de Porto. Hi vam passar una estona passejant entre parades plenes de productes frescos, embotits, fruita i, sí, bacallà a dojo, que vaig evitar ràpidament –no és el peix favorit, diríem–. El que sí que vam fer va ser un petit tast de vins locals, que va començar amb timidesa i va acabar amb certa temptació de comprar una ampolla o dues. Els sabors de Porto i de la regió et poden seduir ràpidament i, amb un fado de fons, et deixes endur per l’ambient i gairebé t’imagines sortint d’allà cantant alguna cançó melancòlica, amb la veu una mica desafinada però plena de convicció, com si Porto t’hagués enganxat per sempre.

I ja que hi érem, la curiositat ens va portar fins a una botiga impossible d’ignorar: O Mundo Fantástico das Sardinhas Portuguesas. De fora sembla un parc temàtic; de dins, un circ. Colors cridaners, música, pots de sardines ordenats com si fossin tresors i preus que freguen l’atracament a mà armada. Pagar per una llauna el mateix que per un sopar és d’aquelles contradiccions que només et passen de viatge, quan et deixes endur per l’ambient i per la il·lusió de pensar que aquelles sardines tenen alguna cosa màgica. Evidentment, no la tenen.

Però és igual. Entre el jardí amb vistes de somni, el mercat gastronòmic i fins i tot el despropòsit de la botiga, el conjunt et recorda per què Porto enamora: perquè barreja l’autèntic i el turístic, el sabor i el postureig, l’encant i el despropòsit. I, com sempre, s’hi guanya més deixant-se portar que no pas marcant el ritme amb un itinerari tancat… encara que això no agradi gens als qui volen tenir cada pas d’un viatge planificat amb regle i cartabó.

Casa da música

No t'ho perdis

CASA DA MÚSICA
És un dels símbols moderns de la ciutat, amb una arquitectura que sembla trencar totes les regles. Dins, cada concert promet emocionar. I ho fa.
