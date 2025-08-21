CASTELL I CATEDRAL DE WAVEL, CRACÒVIA (POLÒNIA)
L’orgull de Polònia
El Castell de Wavel s’alça majestuós a Cracòvia sobre un turó a la vora del riu Vístula. Construït a instàncies de Casimir III el Gran al segle XIV, més enllà d’un excel·lent conjunt arquitectònic, és un dels referents de la identitat polonesa amb una dosi d’història, llegenda i l’orgull nacional, i també un dels monuments més visitats a la ciutat i al país. I és que durant segles, aquest castell va ser el centre polític i espiritual del país, perquè dintre del turó de Wavel hi ha també una espectacular catedral utilitzada per coronar els monarques de Polònia, i també com a indret per enterrar-los posteriorment un cop morts. Més enllà del que diu la història, Wavel compta també amb la seva part de llegenda, i és que el mite explica que abans que existís la ciutat, allà vivia un drac dins d’una cova que tenia atemorida la gent, i que va ser derrotat gràcies a un sabater que li va donar de menjar una ovella farcida de sofre.
Durant anys van ser el centre polític i espiritual del país
Deixant llegendes a banda, arribar al castell és més que senzill, i tot just s’hi triga deu minuts des del nucli antic de la ciutat passant pel carrer Grodzka, un dels més emblemàtics de Cracòvia, i que connecta la plaça del mercat amb la fortalesa. Un cop a Wavel, l’entrada al recinte és gratuïta, però per visitar algunes de les estances o el castell, sí que s’ha de pagar. En tot cas, és una visita que ve val la pena per poder gaudir de tots els indrets d’aquest espai.
Un castell que ja impressiona abans d’entrar-hi, amb les muralles, les torres de vigilància i les cúpules daurades de la catedral que dibuixen una espectacular silueta que no dona lloc a la confusió. Un cop a dins, gairebé no saps ni per on començar, amb diversos edificis i patis que deixen a tothom bocabadat, amb el castell o la catedral com a joies de la corona, però també amb el Palau Reial, o la Cova del Drac que inspira la llegenda explicada abans, i que està també representada amb una figura metàl·lica de l’ésser mitològic, que pot ser la delícia dels més petits.
I si un es cansa i s’atabala de la visita (o les visites), el millor que pot fer és asseure’s a prendre la fresca, i és que el turó compta amb diversos jardins espectaculars i ben cuidats d’on es pot gaudir d’una vista panoràmica de la ciutat abans de seguir amb el passeig per Wavel amb una combinació d’estils arquitectònics que es poden veure com romànic, gòtic, renaixement o barroc.
No t'ho perdis
És un dels plats més típics de la gastronomia polonesa, una espècie d’empanadilles farcides de qualsevol sabor que un pugui imaginar.