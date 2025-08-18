XINA, ZHANGJIAJIE
Les muntanyes d’‘Avatar’
El director de cinema James Cameron es va inspirar en les muntanyes del parc nacional de Zhangjiajie per recrear Pandora, el planeta d’Avatar. I no és d’estranyar, perquè les roques que s’alcen en aquest indret són del tot característiques, amb formes punxegudes que sobresurten del bosc.
Zhangjiajie està situat a 1.500 quilòmetres de Shanghai, dada que equival a un parell d’hores en avió. Tot i que l’aeroport es troba allunyat del parc nacional, s’hi pot arribar amb taxi o amb autocar. L’ideal és allotjar-se a Wulingyuan, un petit poblet a les portes del parc i des d’on, si es té una mica de sort, es pot contemplar el relleu de les muntanyes des de l’habitació.
El 1982 va ser reconegut com el primer parc nacional de la Xina de caràcter forestal, i deu anys més tard la Unesco va reconèixer com a patrimoni de la humanitat l’àrea escènica de Wulingyuan, que comprèn més zones a part del parc nacional.
El parc nacional comprèn una zona de 4.810 hectàrees. Per aquest motiu, hi ha una extensa xarxa d’autocars que uneixen diversos punts destacats de la reserva, i que amb el preu de l’entrada estan inclosos. Hi ha diversos punts d’entrada al parc, però entris per on entris, pots acabar veient els llocs més turístics amb relativa facilitat. L’indret que no et pots perdre, i pel qual molta gent viatja fins aquí, és l’anomenada Muntanya Al·leluia d’Avatar. La famosa columna s’alça per sobre dels 1.080 metres i va ser anomenada així el gener del 2010, per haver servit d’inspiració a la pel·lícula Avatar.
La reserva natural ofereix centenars de trekkings de dificultats i longituds diferents, però els més populars es troben a l’abast de tothom, així que no cal patir. L’única preocupació és la quantitat de turistes, i per aquest motiu es recomana evitar visitar el parc durant les festes nacionals xineses.
Una de les coses més espectaculars que hi ha són els ascensors panoràmics que s’enfilen per les muntanyes, deslliurant així els visitants de pujades doloroses, i els telecabines que connecten la zona alta del parc amb els autocars a baix. Tot i que aquestes atraccions no s’inclouen amb l’entrada, és altament recomanable agafar-les, perquè travessar les muntanyes més famoses de la Xina des de dins no es pot fer cada dia.
No t'ho perdis
El parc nacional compta amb el pont de vidre més llarg i alt del món. L’estructura, oberta el 2016, fa 430 metres de longitud i 6 metres d’amplada, i està suspès a 260 metres sobre el terra. Una obra de l’enginyeria pensada per als més atrevits.