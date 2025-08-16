Vall dels Reis, Luxor, Egipte
Alçat, faraó Tutankamon
El 26 de novembre de 1922 es va despertar el faraó Tutankamon. Després de més d’una dècada de recerques a la Vall dels Reis, l’arqueòleg britànic Howard Carter va localitzar el primer esglaó d’una tomba fins aleshores desconeguda i el seu equip va buidar el passadís descendent fins a arribar a una porta segellada, indici que el sepulcre no havia estat saquejat. Acompanyat pel seu mecenes lord Carnarvon, la seva filla, lady Evelyn, i l’arqueòleg Arthur Callender, Carter va fer un petit forat i, amb una llanterna, va il·luminar una visió prodigiosa plena de llits funeraris daurats, el tron del faraó, estàtues, carros… Un patrimoni conservat mai vist. La tomba de Tutankamon, pràcticament intacta, contenia més de 5.000 objectes: capelles, tres taüts –el més intern, d’or massís–, la famosa màscara funerària, joies, trons, figures i animals rituals. Les pintures murals narraven el viatge del faraó al Més Enllà i rituals com l’“obertura de la boca”. A l’escena central, Tutankamon, vestit com rei vivent és rebut per la deessa del cel, Nut, mentre que a l’escena final, el faraó i el seu ka (força vital) abracen el déu Osiris. La notícia es va escampar ràpidament des de Luxor a tot el món.
La càmera fúnebre del jove monarca contenia més de 5.000 objectes
Pertorbar el son del faraó va tenir conseqüències. Potser per això la història de Tutankamon va popularitzar-se arreu d’occident. Poc després del descobriment de la tomba, aquells que van profanar el sepulcre van caure en la “maledicció de Tutankamon”. El mateix mecenes de l’excavació, lord Carnavon, va morir a causa d’una infecció provocada per la picada d’un mosquit. I no va ser l’únic. Va morir també l’encarregat de donar l’últim cop al mur des del qual es va poder accedir a l’estança fúnebre, on es va trobar el sarcòfag; també el germà del noble i, fins i tot, Archibald Douglas, qui radiografià la tomba del jove monarca.
Més enllà de les llegendes i el paganisme, la ciència té resposta per a les sobtades defuncions. Una possible explicació podria haver sigut la presència de microorganismes adormits durant milers d’anys, uns fongs de l’espècie d’Aspergil·lus. Si la superstició no t’espanta, la tomba es pot visitar a la Vall dels Reis, a la ciutat de Luxor, però també a partir del novembre, la col·lecció de Tutankamon es podrà veure al nou Gran Museu d’Egipte (GEM), un portent de 92.000 metres quadrats que pretén centralitzar tot el llegat faraònic.
No t'ho perdis
El blau egipci, un misteri durant més de 5.000 anys, va ser recreat per primer cop el passat juny amb una composició de silici, coure, calci i sodi.