RACONS D'ESTIU. HÈLSINKI, FINLÀNDIA
Entre llibres i més a l’Oodi
L’Oodi, al bell mig de Hèlsinki, obre les portes als amants de la lectura i la cultura i els permet endinsar-se en una de les biblioteques més modernes d’Europa. Les escapades turístiques acostumen a posar el focus en meravelles naturals, monuments o catedrals, fins i tot museus. La capital de Finlàndia n’és l’excepció. La gran majoria de visitants s’apropen a l’Oodi. Un indret que s’acaba fent un lloc entre els més estimats i apreciats de la ciutat nòrdica. I és que res té a veure amb una biblioteca clàssica a l’abast dels andorrans.
Ara fa gairebé set anys, el 5 de desembre del 2018, es va inaugurar l’Oodi, la nova biblioteca pública de la capital Finlandesa. Un espai que trenca amb la tradició de les biblioteques europees, ja començant per la seva aparença exterior. Enorme, imponent, taronja i amb una façana corbada, si et trobes davant d’un edifici d’aquestes característiques, hi has arribat. A la plaça Kansalaistori, al centre de la ciutat i a només cinc minuts a peu de l’estació de tren de la capital.
Planta a planta, tot just entrar, a més de deixar enrere un fred glaçat per uns minuts (els interiors finlandesos són d’allò més calorosos), et veus immers en un espai que captiva, fins i tot, qui no se sent gens atret pels llibres i per la cultura que descriuen. Aquesta primera àmplia sala està habilitada per al retorn de llibres que s’han agafat en préstec, com a qualsevol biblioteca. Però aquí comencen les sorpreses: la sala de cinema, Kino Regina, on es projecten pel·lícules de manera regular, i una cafeteria en la qual es pot prendre alguna cosa. Un pis més amunt, s’obre lloc la zona de tallers en què es pot aprendre a cosir samarretes o a utilitzar impressores 3D, i fins i tot per jugar a videojocs o teletreballar en sales grupals. Estudis de música per gravar cançons? Sí, la biblioteca central d’Hèlsinki també ofereix aquest servei. Evidentment, els llibres i les sales de lectura també existeixen a l’Oodi, només cal pujar fins a la tercera planta. L’espai és idoni per relaxar-se amb un llibre entre les mans. I és que les cadires que hi ha al voltant de les taules no són l’únic lloc on passar l’estona. L’Oodi està ple de sofàs, de butaques i de pufs on acomodar-se. Fins i tot, per als dies menys freds, un llarg balcó obre les portes a l’exterior. I per als més petits, una sala de jocs on començar-se a endinsar en el món dels llibres i la cultura.
NO T'HO PERDIS
Un dels trets característics destacats pels visitants és l’escala cargolada que s’alça, imponent, al mig de l’edifici on es troba l’obra de l’artista Otto Karvonen.