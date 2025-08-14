GYERMEKVASÚT BUDAPEST (HONGRIA)
Un tren a la infantesa
Tot i ser una ciutat molt visitada, Budapest encara guarda secrets fascinants que escapen al turista superficial. Un dels més sorprenents és el Gyermekvasút o tren dels infants: un ferrocarril operat majoritàriament per nens i nenes que recorre 12 quilòmetres de paisatge boscós a l’oest de la capital hongaresa. El trajecte, que dura uns 45 minuts, és una experiència única per als aficionats al transport ferroviari.
Aquest peculiar servei es va posar en marxa l’any 1948, en ple període comunista, com una iniciativa educativa inspirada en el moviment dels pioners soviètics. Tot i l’origen ideològic, avui dia el tren funciona completament desvinculat de qualsevol missatge polític, conservant intacta, això sí, l’estructura original: els nens, d’entre 10 i 14 anys, actuen com a revisors, caps de tren, agents d’estació, taquillers... sempre sota la supervisió d’adults i després d’una formació específica.
Els joves no condueixen la locomotora, però fan pràcticament tota la resta: controlen bitllets, fan sonar el xiulet cada sortida, anuncien les estacions per megafonia i garanteixen que el servei funcioni com un rellotge. És una experiència formativa molt valorada al país i tan sol·licitada que cal esperar torn per participar-hi. De fet, desenes de milers de persones han passat per aquest programa i moltes encara guarden l’uniforme com un tresor.
El recorregut, escènic i relaxat, travessa boscos espessos, túnels i petits ponts. El tren connecta zones muntanyoses de Buda molt freqüentades. Parteix de l’estació de Széchenyi-hegy (accessible amb cremallera des del centre) i finalitza a la d’Hüvösvölgy, també molt ben connectada amb bus i tramvia. Al llarg del trajecte, diverses parades conviden a baixar i explorar llocs molt estimats pels locals, com Normafa, ideal per a pícnics i esquiar a l’hivern, o Csillebérc, prop d’un antic campament de pioners, avui zona d’activitats i tallers, i amb rutes fàcils per fer a peu o amb bicicleta.
El Gyermekvasút circula tot l’any (amb més freqüències a la primavera i a l’estiu), i a l’estació d’Hüvösvölgy s’hi pot visitar també un petit museu dedicat a la història d’aquesta línia. A més, en funció de l’horari, les locomotores poden ser de vapor o dièsel, fet que permet al viatger escollir el tipus de tren preferit. Un detall especialment apreciat pels apassionats del ferrocarril.
NO T'HO PERDIS
Des de l’estació de János-hegy s’arriba a aquesta torre aixecada el 1910 al turó més alt de Budapest (528 m), amb vistes espectaculars de 360 graus.