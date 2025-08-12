RACONS D'ESTIU, SALINES CHICLANA DE LA FRONTERA, CADIS
Les vides de la sal
Jornada de natura i bona gastronomia. És la proposta a les salines de Chiclana de la Frontera, incloses al parc natural de la badia de Cadis. L’antiga salina de Santa Maria de Jesús està allunyada de la població i s’ha convertit en un recinte dedicat a donar a conèixer l’extracció de la sal i l’aprofitament de tot el que comportava aquell procés artesanal ja abandonat. L’escenari és l’original, la maresma on les construccions salineres s’han reconvertit per a usos turístics i pedagògics.
El mirador del centre ofereix una espectacular vista de Chiclana, Puerto Real i San Fernando, i Medina Sidonia per als més avesats; de la gran extensió d’estanys i canals emprats per anar evaporant l’aigua i aconseguir els cristalls de sal, i de centenars d’aus que fan vida a la zona protegida. Una pinzellada general del que es pot gaudir sobre el terreny, fent el recorregut pel laberint de camins entre els esteros, les llacunes amb diferents nivells de profunditat per emmagatzemar l’aigua i anar-la redirigint amb un sistema de comportes fins a obtenir el clorur sòdic. La passejada és a ple sol perquè l’única vegetació són plantes, especialment sarcocòrnia i salicòrnia, i es fa per lliure fixant la distància en les ganes de caminar i en la bona orientació per tornar al punt de partida. Un dels premis és observar si hi ha sort, i avui la tenim, les aus més preuades de l’espai: centenars de flamencs s’alimenten a les llacunes que es poden veure en primer terme respectant el silenci necessari per escoltar-los i que no alcin el vol.
Acabada la ruta natural es pot repassar al museu la història de les salines, des dels fenicis i romans, i la infinitat d’eines, ben antigues, necessàries per treure la sal i pescar. I comprar a la botiga productes cosmètics i alimentaris fets amb sal. O passar per l’spa salinonatural per gaudir dels beneficis sobre la pell, amb banys, massatges i embolcalls.
I per rematar l’estada, el plat fort. Els esteros són el rebost de les aus i del restaurant. Menjar el peix capturat recentment és un dels atractius culinaris de l’establiment: llissa, daurada, llobarro o camarones. Cuina tradicional gaditana amb tocs de renovació: cigrons amb algues, amanida garum, arròs d’ostiones, remenat de salicòrnia o peix a la sal, per rendir tribut al condiment estrella degustant-los a la terrassa o al menjador amb finestrals contemplant llacunes i natura.
NO T'HO PERDIS
Una delicatessen de productes de l’estero, les postres de bombó de camarones, flor de sal embolicada amb xocolata blanca i fruits secs.