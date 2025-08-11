RACONS D'ESTIU. AVINYÓ, FRANÇA
El Palau dels Papes
El tren surt puntual de Marsella i, després d’una hora i quart llarga de trajecte còmode, apareix l’estació d’Avinyó. Des d’allà, amb una curta caminada o un bus local, s’arriba al cor històric de la ciutat. Aquesta escapada, fàcilment accessible des d’Andorra, transporta el visitant a una època de màxima esplendor religiosa i política amb una visita imprescindible: el Palau dels Papes.
Situat al centre de la ciutat emmurallada, aquest imponent edifici gòtic va ser durant gran part del segle XIV la residència dels papes. Entre 1309 i 1377, set pontífexs van establir la seu del papat a Avinyó, lluny de les intrigues i la inestabilitat de Roma. La decisió va convertir la ciutat en el centre del món cristià i el palau, en símbol del poder religiós i diplomàtic d’aquell temps.
El visitant que s’hi acosta avui encara queda impressionat per la magnitud de l’edifici, un dels més grans construïts durant l’edat mitjana. A dins, es poden recórrer les sales oficials i privades, la gran aula de festes, les capelles i les torres defensives. També hi ha frescos conservats amb escenes bíbliques i detalls decoratius que evoquen la vida cortesana i espiritual dels pontífexs. Amb l’entrada, es lliura una tauleta tàctil interactiva que permet fer una visita autoguiada molt completa i immersiva.
Després del bany d’història, la plaça que s’obre just davant del palau ofereix una panoràmica perfecta per asseure’s i observar la grandesa de l’indret. Però si es vol respirar una mica més de vida local, només cal baixar uns carrers fins a arribar a la plaça del Rellotge. Amb les seves terrasses plenes, especialment a l’estiu, aquest és el lloc ideal per fer una parada gastronòmica.
Els restaurants de la zona ofereixen des de cuina provençal fins a tapes i plats internacionals, i les terrasses són l’escenari perfecte per recuperar-se del recorregut pel palau amb un bon vi rosat del Roine, un plat de formatges o un cafè ben carregat. Si s’hi va al vespre, les llums i l’ambient de la plaça del Rellotge la converteixen en un punt de trobada animat, amb espectacles de carrer inclosos.
Avinyó és un viatge al passat papal que es manté viu en cada racó de la ciutat. I el millor és que, des d’Andorra, només cal planejar una petita escapada per endinsar-se en un dels capítols més fascinants de la història europea.
NO T'HO PERDIS
“Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse”. La cançó es pot fer realitat quan es visita el pont sobre el Roine. Un pont que no creua del tot el riu.