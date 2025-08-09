RACONS D'ESTIU. SREBRENICA BÒSNIA I HERCEGOVINA
El memorial del genocidi
El genocidi de Srebrenica commemora enguany trenta anys. El juliol del 1995, unitats sèrbies entraven a la petita localitat de Srebrenica, a l’est de Bòsnia Hercegovina, i assassinaven més de 8.000 homes i nens, tots musulmans, sota la mirada de les tropes de pau holandeses. Situades a la base de les Nacions Unides a Potocari, van acollir 25.000 refugiats.
La població i la base de l’ONU estan situades a menys de deu quilòmetres de la frontera amb Sèrbia. Per arribar-hi amb cotxe des de Belgrad, cal recórrer una carretera d’alta muntanya, relativament estreta en certs moments i plena de neu a l’hivern més dur. Una vegada travessada la frontera per a estrangers –existeix una altra uns metres més enllà que està reservada a serbis i bosnians– el memorial es troba a cinc minuts.
La construcció del complex es va iniciar el 2003 i consta de tres espais. El memorial es troba al centre del cementiri, i està format per un gran mur commemoratiu on estan inscrits els noms de les 8.372 víctimes registrades. Al costat hi ha un oratori musulmà a l’aire lliure, on les famílies de les víctimes, la majoria dones, hi resen. Finalment hi trobem el cementiri. Més de 6.700 làpides blanques que envolten el complex, situades sobre petits turons, i cadascuna amb el nom d’una persona assassinada durant el genocidi. El més xocant és veure com l’espai continua creixent, mentre se segueixen trobant cossos de desapareguts.
A l’interior del memorial només hi figura una bandera de la federació de Bòsnia i Hercegovina, en una banda del cementiri. Fora n’hi ha tres més, però són de les poques que es veuen fins a arribar a Sarajevo, a 140 quilòmetres, ja que ens trobem a la república Srpska, una entitat política habitada majoritàriament per serbis.
A l’altra banda de la carretera hi ha l’antiga base de l’ONU, convertida en museu. Bona part de la instal·lació està abandonada, però encara s’hi poden veure diverses sales des d’on els comandants holandesos monitoraven la situació, tot acompanyat de fotografies i vídeos d’aquell moment. L’entrada és gratuïta i el museu compta amb guies supervivents del genocidi.
L’11 de juliol és el dia que es commemora el genocidi de Srebrenica i milers de persones s’apleguen per homenatjar als seus familiars difunts a la massacre més gran comesa a Europa després de la Segona Guerra Mundial.
NO T'HO PERDIS
Les mares i les dones de les víctimes es reuneixen diàriament al memorial, cobertes amb un vel blanc, per estar a prop dels éssers estimats.