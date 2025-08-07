RACONS D'ESTIU. SANTUARI DE MONSERRATE, BOGOTÀ
La Moreneta de Colòmbia
Com la formiga del poema homònim de Verdaguer, la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, també ha vist “hermoses terres, més d’una ciutat” des que fou trobada per uns pastorets l’any 880. Avui us explicaré com va anar a parar a Bogotà, la capital de Colòmbia.
Per als muisques, el poble indígena que ha habitat l’altiplà de Cundinamarca i Boyacá des del segle VI abans de Crist, els turons situats a l’est de la sabana de Bogotà són sagrats. A l’abric d’aquestes muntanyes el 1538 el conqueridor espanyol Gonzalo Jiménez de Quesada va fundar Santa Fe de Bogotà. Un segle més tard Juan de Borja y Armendia, màxim òrgan judicial del Nou Regne de Granada, va autoritzar a Pedro Solís de Valenzuela la construcció d’una capella dedicada a la Verge de Montserrat. (El sacerdot i escriptor neogranadí és l’autor d’una de les primeres novel·les llatinoamericanes, El desierto prodigioso y prodigio del desierto. L’obra, d’una forta inspiració mística i plenament inscrita en el barroc, va restar inèdita i oblidada durant més de tres segles.)
Un oncle de solís de valenzuela va ser abat del monestir de Montserrat
El turó on va alçar-se el temple, situat a 3.150 metres sobre el nivell del mar, és conegut avui amb el nom de cerro de Monserrate. Com és que un crioll del Nou Regne de Granada tenia una devoció tan intensa per la Moreneta? El culte ja havia arribat a Itàlia durant l’època medieval, i el desembarcament a Amèrica de missioners catòlics després de la conquesta va estendre’l pel continent. Però a Solís de Valenzuela l’inspirava el vincle familiar: un oncle, Juan de Valenzuela, havia estat abat del monestir de Montserrat.
L’il·lustre devot va encarregar una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat a un taller de Santa Fe. La imatge, però, va desaparèixer misteriosament el 1711 i, des d’aleshores, el Senyor Caigut de Monserrate va esdevenir la figura més venerada del santuari. No va ser fins a l’1 de novembre del 1997 que una nova imatge de la Verge donada pel monestir benedictí va ser entronitzada al santuari colombià per l’arquebisbe de Bogotà.
El 1743 i el 1745 l’ermita va sobreviure dos terratrèmols que van assolar Bogotà. Fa 100 anys va inaugurar-se el santuari actual. Monserrate és un lloc de pelegrinatge per als de Bogotà. S’hi pot pujar a peu, pel sender empedrat, en el telefèric o en el telecabina. La vista de la metròpoli i les ciutats de la rodalia és abassegadora.
NO T'HO PERDIS
El centre històric de Bogotà destaca per l’arquitectura colonial i una vida cultural remarcable. La visita al Museu Botero és imprescindible.