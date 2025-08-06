RACONS D'ESTIU. GINEBRA, SUÏSSA
Ginebra: sortir de la postal
Ginebra és una ciutat que sovint es percep com una destinació formal, associada a diplomàcia, seus d’organismes internacionals i rellotges cars. Però més enllà d’aquesta façana elegant i precisa, s’hi amaga una ciutat amable, tranquil·la i sorprenentment diversa. No voldria que aquest text sonés com un cartell turístic. No és una crida a descobrir Ginebra, ni una invitació a afegir-la a cap llista de viatges pendents. Només una mirada a una ciutat on, malgrat la distància aparent, pot quedar una empremta inesperada.
Aquesta empremta du nom de barri: Pâquis. El primer dia que hi vaig arribar, em va semblar un lloc desordenat, fins i tot una mica esquerdat. Però és precisament això el que li dona vida. Aquí, la imatge de postal suïssa es desdibuixa. Els aparadors són menys lluents, les façanes tenen història a les parets i als carrers hi conviuen sabors, idiomes i ritmes d’arreu.
En una sola passejada s’hi pot trobar una llibreria àrab, una botiga de productes africans, un restaurant libanès i una perruqueria senegalesa. També s’hi pot sopar un plat etíop o eritreu per uns vint francs –cosa poc habitual a Ginebra– o prendre un cafè amb cardamom en una terrassa on el francès conviu amb moltes altres llengües. En un context en què la riquesa de la multiculturalitat es qüestiona –i fins i tot s’ha tornat impopular–, Pâquis em va agradar precisament per això.
El tret distintiu de pâquis és el seu caràcter multicultural
Un altre espai per descobrir una Ginebra diferent són els Bains des Pâquis, una zona pública al costat del llac on la gent neda, fa ioga, sopa fondue o simplement pren el sol. L’ambient és obert, intergeneracional, molt menys formal del que es podria esperar. Es tracta d’un lloc per desconnectar, però també per entendre com pot ser una ciutat quan s’oblida del protocol.
I si encara es vol anar una mica més enllà, el Quartier des Bains –més al sud– és conegut per les seves galeries d’art, les exposicions i les activitats obertes al públic. Aquest juliol, per exemple, s’hi ha celebrat la Summer Nocturne, una nit amb concerts, diverses proposicions artístiques, vernissatges, menjar i art contemporani en espais que barregen tant la gent local com visitants en un ambient distès i curiós.
Totes aquestes facetes Ginebra mostren una localitat que, més enllà de la seva imatge de ciutat seriosa, també té espais que són oberts, diversos i fins i tot relaxats.
NO T'HO PERDIS
Enmig dels nombrosos parcs i arbres de Ginebra, destaca l’Horloge Fleurie, un rellotge als Jardins Anglesos format de flors que es canvien al llarg de l’any.