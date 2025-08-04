RACONS D'ESTIU. CALA DEIÀ, MALLORCA (ILLES BALEARS)
Un tresor enmig de la Serra
Parlar de la cala Deià és parlar d’una de les platges més emblemàtiques de l’illa de Mallorca. Situada en ple cor de la Serra de Tramuntana (declarada Patrimoni Mundial per la Unesco), i a tot just dos quilòmetres del poble de Deià, aquest indret combina bellesa i tranquil·litat, a més de clares influències culturals. Evidentment, no tot pot ser tan maco i el fet que sigui una de les platges més boniques de l’illa provoca que també sigui de les més freqüentades i visitades, fet que obliga a haver-hi d’anar ben d’hora si es vol gaudir d’una agradable jornada al Mediterrani amb certa tranquil·litat i amb lloc per deixar tots els trastos. De fet, diversos famosos s’hi deixen veure al llarg de l’estiu i l’escriptor anglès Robert Graves se’n va enamorar durant una visita i s’hi va quedar a viure fins a la seva mort.
Les aigües cristal·lines i de tons turquesA són espectaculars
Si un vol fer l’experiència completa, des del mateix poble de Deià pot trobar una ruta senderista que arriba fins a la platja travessant paisatges rurals i bancals tradicionals que al llarg de 4,8 quilòmetres el porten en unes tres hores fins a aquest meravellós indret. Però si un vol anar per feina, també té l’opció d’arribar-hi en cotxe i deixar-lo a l’aparcament de la platja i baixar per un camí asfaltat durant uns 20 minuts, tot i que, especialment en temporada alta, haurà d’anar amb temps i matinar per evitar que no hi hagi lloc vista l’alta concurrència de la cala Deià.
Un cop a la platja, els que no som precisament fans de la sorra ens trobem una agradable sorpresa, ja que la petita cala (d’uns 70 metres de longitud) consta majoritàriament de grava i roques, tot i que tampoc és possible desfer-se de la sorra grossa que també té presència en aquest paisatge tant salvatge com elegant que està envoltat de penya-segats coberts de pins, oliveres i vegetació mediterrània que contrasta amb l’intens blau de les aigües. Preicsament, unes aigües cristal·lines i de tons turquesa que transporten a altres indrets, i és que poc té a veure amb altres platges de l’illa. Això la converteix en ideal per practicar l’snorkel i és habitual veure peixos ben a prop de la vora de la platja. I per als més aventurers i valents, fins i tot hi ha l’opció de donar via lliure a l’adrenalina i la bogeria preparant algun salt des dels diversos penya-segats que hi ha, però sempre anant amb compte de no prendre mal. En resum, cala Deià val la pena.
No t'ho perdis
Si un vol completar l’experiència, pot fer-ho dinant a Ca’n Lluc, a la mateixa cala, o a Ca’s Patró March, situat una mica més allunyat.