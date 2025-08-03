RACONS D'ESTIU. BLANES, CATALUNYA
Un jardí vora el mar
Potser no és tan conegut com les platges que ofereix Blanes, però el jardí botànic Marimurtra és ideal per iniciar la visita a aquest racó del mar. Va ser concebut per Carl Faust a principi del segle XX amb el desig de crear un punt de trobada entre els joves científics, que ell anomenaria “república epicúria de biòlegs”. Cent anys després de la creació, el llegat continua viu i avui dia es pot visitar i gaudir gairebé tots els dies de l’any, tot i que la millor època és la que comprèn els mesos de la primavera.
El botànic es divideix en tres grans jardins. L’entrada dona accés a un primer espai conformat, entre d’altres, per espècies típiques d’Àfrica i de les zones àrides d’Amèrica. En aquesta zona s’eleva una pèrgola perfectament integrada al paisatge que emmarca la flora i constitueix un dels racons més admirats del botànic. Un gran palmerar distingeix el segon jardí, on s’ha situat un bar-terrassa per prendre alguna cosa o fer pícnic. El tercer dels jardins és segurament el més conegut. S’hi troba el famós templet de Linneo, el més sol·licitat entre els visitants que acostumen a fer cua per poder-se fer una foto entre les columnes que emmarquen el mar.
Ofereix quatre quilòmetres de platja amb cales com sa Forcaneda
Però una visita a Blanes no pot desvincular-se de la platja, el gran reclam entre els turistes, i si hi ha un símbol identitari de la vila és Sa Palomera, el roc gegant situat entre les dues platges grans del poble al qual es pot accedir en un breu passeig i des d’on es pot contemplar una fantàstica vista del mar. Deixant Sa Palomera a l’esquerra, la platja de S’Abanell és una de les més grans i concorregudes pels banyistes.
Aquell que busqui una mica de tranquil·litat té la possibilitat de caminar fins a llocs com cala Treumal, situada al nord del municipi, cala Sant Francesc, també coneguda com cala Bona, envoltada de pins i de fàcil accés que la fa ideal per a les famílies, o punta de Santa Anna, una platja de còdols situada al final del port de Blanes que molts cobdicien per practicar snorkel. Menció especial requereixen cala Sa Forcanera i cala S’agüia. S’ha de tenir en compte que a la primera només es pot accedir pel mar.
Per finalitzar el dia, res millor que seure a Es Blanc, restaurant & lounge club, situat al costat del mar amb vistes a Sa Palomera, i demanar un dels seus còctels, o gaudir de la gastronomia de la zona amb un sopar a Can Ton.
No t'ho perdis
Alguns dels racons més valorats de Blanes són els miradors del jardí botànic Marimurtra, que permeten una panoràmica privilegiada de l’horitzó.