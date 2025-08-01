RACONS D'ESTIU. SKAGAFIÖRDU, ISLÀNDIA
Saudárkrókur: fiords del nord
Saudárkrókur, als fiords del nord d’Islàndia, és una petita localitat lluny de la capital, on l’essència del país i dels seus habitants és autòctona. Vent (sempre, o gairebé), neu, gel, pluja i desgel, i torna a començar. Les condicions atmosfèriques són similars durant tot l’any. Fins i tot en més d’una ocasió l’estiu és inexistent. La temperatura mitjana acostuma a ser, també, prou constant, poc per sota, o per sobre, dels zero graus, amb dies que despunten tant per dalt com per baix. En poques ocasions es baixa dels -10 o es puja dels 17. Tot i així, l’estiu segueix sent una de les millors èpoques en què visitar la zona. La millor temporada d’observació d’aurores boreals comença a l’agost. El sol de mitjanit es pot contemplar entre els mesos de maig i d’agost (el sol no s’arriba a pondre). I la primavera i l’estiu són els millors moments per veure els frarets (aus típiques dels països nòrdics amb el plomatge blanc i negre i un bec acolorit).
La millor època d'observació d'aurores boreals comença a l'agost
Del bosc (Litli Skógur), amb accés directe des del poble i unes vistes panoràmiques de la localitat, a la platja d’arena negra, tant típica del país, Saudárkrókur té atraccions per a tots els gustos. Però anem per parts: una bona manera de començar els dies és esmorzant a la Saudárkróks bakari (la popular pastisseria del poble, on el cafè i l’aigua són gratuïts). Entre els indrets imprescindibles trobem la piscina municipal, exterior d’aigua termal. Un espai amb dos jacuzzis: un amb temperatures de prop de 40 graus i un altre d’aigua gelada. Tres llacs (Áshildarholtsvatn, Tjörn i Miklavatn), de més proper a més llunyà, són indrets on poder arribar en una passejada des del centre. I per als amants dels museus, The Battle of Iceland, al centre del poble, fa un repàs de la història local de manera interactiva i immersiva. Per acabar de complementar l’estada local, cal aprofitar l’oportunitat de viure dues experiències tan islandeses com ara els banys termals i les cascades. Tant Grettislaug com Reykjafoss es troben a menys de mitja hora en cotxe. Això sí, en direccions oposades.
El poble es troba a 292 quilòmetres de la capital (3 h i 41 minuts en cotxe). Cal recordar que l’illa del vent, nom amb què es coneix el país, no disposa de connexions ferroviàries. Tot i així, la línia d’autobús que circula entre Reykjavík i Akureyri (la capital del nord), fa parada a Saudárkrókur dos cops al dia, una al migdia i l’altra a la nit.
No t'ho perdis
Al famós país de les cascades en trobem una de ben diminuta travessant una casa abandonada, ubicada al Litli Skógur (bosc petit).