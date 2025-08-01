RACONS D'ESTIU. SKAGAFIÖRDU, ISLÀNDIA

Saudárkrókur: fiords del nord

Skagafjördu, Islàndia

Skagafjördu, Islàndia

Blanca Castellví
Blanca Castellví

Saudárkrókur, als fiords del nord d’Islàndia, és una petita localitat lluny de la capital, on l’essència del país i dels seus habitants és autòctona. Vent (sempre, o gairebé), neu, gel, pluja i desgel, i torna a començar. Les condicions atmosfèriques són similars durant tot l’any. Fins i tot en més d’una ocasió l’estiu és inexistent. La temperatura mitjana acostuma a ser, també, prou constant, poc per sota, o per sobre, dels zero graus, amb dies que despunten tant per dalt com per baix. En poques ocasions es baixa dels -10 o es puja dels 17. Tot i així, l’estiu segueix sent una de les millors èpoques en què visitar la zona. La millor temporada d’observació d’aurores boreals comença a l’agost. El sol de mitjanit es pot contemplar entre els mesos de maig i d’agost (el sol no s’arriba a pondre). I la primavera i l’estiu són els millors moments per veure els frarets (aus típiques dels països nòrdics amb el plomatge blanc i negre i un bec acolorit).

La millor època d'observació d'aurores boreals comença a l'agost

Del bosc (Litli Skógur), amb accés directe des del poble i unes vistes panoràmiques de la localitat, a la platja d’arena negra, tant típica del país, Saudárkrókur té atraccions per a tots els gustos. Però anem per parts: una bona manera de començar els dies és esmorzant a la Saudárkróks bakari (la popular pastisseria del poble, on el cafè i l’aigua són gratuïts). Entre els indrets imprescindibles trobem la piscina municipal, exterior d’aigua termal. Un espai amb dos jacuzzis: un amb temperatures de prop de 40 graus i un altre d’aigua gelada. Tres llacs (Áshildarholtsvatn, Tjörn i Miklavatn), de més proper a més llunyà, són indrets on poder arribar en una passejada des del centre. I per als amants dels museus, The Battle of Iceland, al centre del poble, fa un repàs de la història local de manera interactiva i immersiva. Per acabar de complementar l’estada local, cal aprofitar l’oportunitat de viure dues experiències tan islandeses com ara els banys termals i les cascades. Tant Grettislaug com Reykjafoss es troben a menys de mitja hora en cotxe. Això sí, en direccions oposades.

El poble es troba a 292 quilòmetres de la capital (3 h i 41 minuts en cotxe). Cal recordar que l’illa del vent, nom amb què es coneix el país, no disposa de connexions ferroviàries. Tot i així, la línia d’autobús que circula entre Reykjavík i Akureyri (la capital del nord), fa parada a Saudárkrókur dos cops al dia, una al migdia i l’altra a la nit.

Regalim d'aigua

No t'ho perdis

No t'ho perdis

Regalim d'aigua
Al famós país de les cascades en trobem una de ben diminuta travessant una casa abandonada, ubicada al Litli Skógur (bosc petit).
