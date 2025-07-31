Fran Espinosa, Apassionat del doblatge
Fran Espinosa: “Puc reconèixer més de 50 actors escoltant-ne la veu”
Té 25 anys, és d’Escaldes i forma part del club jove d’Autea. Ha fet teatre amb Joan Hernández i ha participat en el projecte cinematogràfic de la fundació ONCA. Fan del doblatge, reconeix gairebé totes les veus que sent a la TV i les imita.
Diuen que és un ‘crack’ del món del doblatge.
Anant al cine i mirant la televisió em vaig adonar que diferents personatges tenien la mateixa veu i que hi havia famosos que les doblaven, i això em va atreure encara més.
Quin famós el va sorprendre?
José Luis Gil. El coneix?
L’actor?
Sí, però ha doblat Buzz Lightyear, el pare del Nemo... i ho fa molt bé.
Quants actors de doblatge podria reconèixer?
Només escoltant-ne la veu, diversos, més de 50.
De tota mena?
Sí, i de qualsevol època, actors veterans, actuals... animació també.
Quin és el que més li agrada?
Ui! Això és com preguntar a qui estimo més, si a la mama o al papa! Però si vol noms, Luis Posada, la veu de Sparrow i d’alguns dibuixos animats, un totterreny! També Ivan Labanda, de Trolls, LEGO, la pel·lícula, i un dels Spidermans, o Jordi Brau, la veu d’un actor que m’agrada, Tom Hanks.
També ha fet teatre.
Era un tema que tocava fer, no tenia pegues per fer-ne i m’hi vaig apuntar. El professor era Joan Hernández. Vaig estar-hi quatre anys. Eren bons temps.
Què li agradava del teatre?
Poder interpretar un personatge i fins i tot imitar-lo.
Quina frase mítica li ve al cap per imitar?
Una que és d’un polític: “Los españoles son muy españoles y mucho españoles.”
Rajoy?
És clar! “Sayonara Baby”.
Schwarzenegger! N’hi ha cap que cregui difícil d’imitar?
Jim Carrey, perquè està una mica cap allà.
Va tenir l’ocasió d’assistir als Premis Irene de doblatge.
Gràcies a un amic, el Toni. Vaig fer-me fotos amb Michelle Jenner, el seu pare, el seu germà...
També fan doblatge?
Sí, i vaig preguntar-li a Antonio Villar si era ell qui dirigia el doblatge de Henry Danger. Em va dir que ho havia fet fins a la setena temporada.
Quin desig li agradaria complir respecte al doblatge?
Conèixer Luis Posada o Ivan Labanda, dir-los que em va agradar el seu doblatge. Dir-los que són la veu de la meva infància.
Vol afegir quelcom més?
Això de l’Star talent, que posen un famós a doblar. Alguns com Josema Yuste, el geni d’Aladdin, ho fan bé, però d’altres... és una mica d’intrusisme.