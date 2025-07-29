Noemí Perea, Enginyera
Noemí Perea: “Si continuem així no tindrem ni primavera ni tardor”
Té 33 anys, és de Sant Pere de Ribes i va arribar el 2019. Vicepresidenta del Col·legi d’Enginyers, forma part de l’Oficina d’Energia del Canvi Climàtic, s’ha especialitzat en energies renovables i té la seva emprenedoria, Andllum.
Dona i enginyera, és difícil fer-se un lloc en aquest món?
Està mitificat. És difícil per a tothom, tot i que depèn de la branca que agafis, hi ha poques dones. A les clàssiques, com ara mecànica o telecomunicacions, hi ha menys dones. Jo vaig fer l’elèctrica i a classe érem dues. I després, a l’obra, sí que trobes que sent jove i dona costa que acceptin la teva autoritat.
El col·legi es va sumar al Dia de la dona enginyera.
Es tractava de visibilitzar la carrera, tant per a les dones com per a les noves generacions, perquè està perdent força entre la crisi i que la gent la veu complicada. Però realment no cal ser un crack per fer una enginyeria, només tenir-ne ganes!
I vostè en tenia?
Al col·le hi havia una profe de tecnologia que m’agradava, em va explicar de què treballava i em va obrir el llum. A més, la meva família tenia una constructora i vaig pensar que sent enginyera podria signar els projectes i em vaig decidir a estudiar la carrera.
Com va anar?
Amb la crisi la constructora va desaparèixer i vaig haver d’estar un temps a l’obra, però sentia que volia fer quelcom més.
Com ara què?
Fer projectes més eficients, ajudar a mitigar el canvi climàtic. D’aquí neix Andllum, orientada a fer auditories energètiques, ajudar a l’optimització energètica i a la implementació d’energies renovables.
Quines són les mesures habituals per fer-ho?
El canvi de finestres és una reducció important, si a més podem fer canvis en l’aïllament, millor. Després es pot introduir el pèl·let o l’aerotèrmia. I també fomentar un canvi d’hàbits: no cal que a l’estiu tinguis la casa a 17 graus i a l’hivern a 34!
També està fent un màster sobre intel·ligència artificial.
Per aconseguir eficiència necessites control, i com més control hi ha, més dades generes, i la IA és molt bona aliada amb l’anàlisi de les dades. És predictiva, i juntament amb l’experiència que tinguis, et permet saber quina direcció has de seguir.
Quin impacte té el malbaratament d’energia?
Primer, els recursos no són infinits. Després, l’efecte hivernacle. Hem de ser sostenibles, si continuem així no tindrem ni primavera ni tardor. Cada cop en som més conscients.
Consciència amb el planeta o és que les energies són cares?
Les dues coses. Hi ha qui té consciència amb el medi ambient i hi ha qui en té amb la butxaca! Però crec que els joves cada cop ho tenen més clar i és per la tasca que es fa a l’escola.