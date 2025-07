David Lozano: “El cosmos és millor que Marvel perquè és real”

Publicat per Celina Cedro Creat: Actualitzat:

Què sabem del cosmos?

Com a homínids desenvolupats que som, sabem moltes més coses de les que ens tocaria, però mai ho sabrem tot.

Expliqui’m alguna curiositat.

Les arracades d’or. Perquè existeixin, necessitem dues estrelles supermassives que explotin, que els seus nuclis xoquin entre si, que això creï una kilonova que escampi els àtoms d’or per l’univers, que arribin a una nebulosa on s’estiguin formant estrelles i que una d’elles sigui el Sol, i que aquests àtoms d’or arribin a un planeta rocós en el qual es desenvolupi la vida i facin arracades.

Més coincidències, impossible.

Són miracles!

Més curiositats.

Al pol sud i al pol nord de Saturn hi ha un hexàgon perfecte de la Terra.

Com se sap?

Amb un telescopi des de la Terra es pot veure, però també amb les sondes. La sonda Cassini, per exemple, va fer fotos directes des de l’òrbita de Saturn.

Aprendrem peculiaritats com aquestes durant l’observació?

Farem una xerrada audiovisual sobre curiositats del cosmos oberta a preguntes, i després l’observació amb el telescopi.

I a vostè que li va fer endinsar-se dins l’astronomia?

El meu pare va fundar l’Escola de la Natura de Parets, un centre mediambiental, i de petit ja m’hi vaig enganxar.

Què li fascina del cosmos?

Ho dic sovint a les sessions: el cosmos és millor que Marvel! I és que tots els fenòmens que contemplem i que són espectaculars són reals. Estan passant ara mateix i no se’ls ha inventat ningú per crear una història.

Què diria als que no creuen que l’home arribés a la Lluna?

Hi ha proves físiques. Hi ha un satèl·lit, LRO, que està mapejant la Lluna. Les imatges són públiques i es veu on van aterrar les missions. I cal pensar que el 1969 era més fàcil arribar a la Lluna que fer una producció cinematogràfica real.

Què vol dir?

Els coneixements de física i enginyeria ja es tenien, calia l’interès per demostrar que es podia fer. De fet, ara que hi ha una carrera espacial entre els EUA i la Xina, tornaran les missions a la Lluna. I a la dècada dels 30 tindrem el primer home a Mart.

Això és a tocar!

Elon Musk i SpaceX porten dos o tres anys fent proves amb l’Starship, estan amb l’intercanvi de combustible en òrbita. Si ho aconsegueixen, podrien enviar les primeres starships amb robots a Mart.